Taxify palaa Suomeen aloittaen Helsingissä 200 kuljettajalla - toiminta voidaan laajentaa nopeasti muihin kaupunkeihin.

Virolainen Taxify aloittaa toimintansa Helsingissä torstaina.

Taxify tuli Suomeen edellisen kerran vuonna 2014, mutta koki silloisen liikennepalvelulain liikaa toimintaa rajoittavaksi ja lopetti toimintansa täällä.

Taxify-palvelua käyttää yhtiön mukaan yli 15 miljoonaa ihmistä. Palvelussa on mukana puolisen miljoonaa kuljettajaa 25 maassa.

Palvelulla voi tilata ja maksaa kyydin. Sovelluksen käyttäjä näkee kuljettajan tiedot ja voi arvioida matkan jälkikäteen.

Taxifyn Suomen operatiivinen johtaja Ville Riola kertoo, että toistaiseksi toimintaa kehitetään Helsingissä.

– Tarkkailemme markkinoita. Jos tilanne näyttää otolliselta, voimme helposti laajentua muihin kaupunkeihin.

Kuljettajan on hankittava kuljettajalupa. Hänen rikostaustansa selvitetään ja tietyt terveysvaatimukset on täytettävä. Auton on oltava alle 10 vuotta vanha.

– Ihmiset luopuvat yhä enenevissä määrin auton omistamisesta ja siirtyvät käyttämään uudenlaisia liikkumisen palveluja. Suomen uusi liikennepalvelulaki tarjoaa hienon mahdollisuuden uusille yrityksille ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden liikennemuodoille, sanoo Taxifyn perustaja ja toimitusjohtaja Markus Villig .

Taxify on perustettu Virossa vuonna 2013, kun tuolloin 19-vuotias Villig rakensi ensimmäisen version sovelluksesta ja hankki ensimmäiset kuljettajat alustalle.

Villig on nuorin Forbes Europe 30 under 30 -listalle valittu toimitusjohtaja sekä nuorin yli miljardin dollarin arvoisen yrityksen perustaja Euroopassa.