Torilla ei tavata tänä vuonna – Jääkiekkomestarit haluavat juhlimisen sijaan toipua rankan reissun rasituksista

Alle 20-vuotiaiden maajoukkue nousi jääkiekon maailmanmestareiksi voittamalla sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa loppuottelussa Yhdysvallat 3–2 Kanadan Vancouverissa. Voittomaalin iski Kaapo Kakko aivan pelin loppuhetkillä. Ennen finaalia Suomi oli kaatanut puolivälierissä Kanadan ja välierissä Sveitsin.

Nuoret leijonat voitti maailmanmestaruuden edellisen kerran vuonna 2016. Tuolloin voittomaalin ratkaisi jatkoerässä Kasperi Kapanen . Voitonjuhlat järjestettiin Mäntymäen kentällä Olympiastadionin edustalla Helsingissä kipakassa pakkassäässä. Yleisradio televisioi noin tunnin kestäneen ohjelmallisen juhlan, jota oli paikan päälle saapunut seuraamaan tuhansia jääkiekonystäviä. Yleisöä huudattivat muun muassa Mikael Gabriel ja JVG.

Vuonna 2014 kultajuhlia vietettiin Rautatientorilla.

Vastaavia juhlia ei tällä kerralla järjestetä. Tätä on toivonut joukkue itse muun muassa runsaan matkustamisen aiheuttaman väsymyksen vuoksi.

–Kaikki eivät myöskään pystyisi osallistumaan juhlaan, toteaa Jääkiekkoliiton viestintäpäällikkö Henna Malmberg .

Mestarijoukkueen odotetaan palaavan Suomeen maanantaina illalla. Vaikka erillisiä koko kansan juhlia ei tällä kerralla järjestetä, Helsinki-Vantaan kentällä pidetään kuitenkin vastaanottoseremonia.

–Joukkue muun muassa kukitetaan kentällä, Malmberg kertoo.

Myös Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori kertoi sunnuntaina aamupäivällä, ettei kultajuhlia ole vireillä myöskään kaupungin toimesta.

–Ei ole ainakaan toistaiseksi vireillä, Vapaavuori totesi sähköpostilla.

