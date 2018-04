Mäntyharjulla suuronnettomuusvaara, kymmeniä tuhansia litroja vaarallista ainetta valui maastoon – Junanvaunun vuoto tukittu, vahingontorjunta jatkuu

Mäntyharjulla Etelä-Savossa on suuronnettomuusvaara, kertoo pelastuslaitos. Herkästi syttyvää nestettä sisältävä tavarajunan säiliövaunu on mennyt päätypukin läpi ja revennyt. Mastoon on valunut arviolta 40 000–50 000 litraa herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta metyyli-tertbutyylieetteriä (MTBE).

– Ympäristön kannalta suuronnettomuus on jo tapahtunut, kun ainetta on valunut maastoon niin paljon. Tämä on toki paloviranomaisen arvio, ei ympäristöviranomaisen, kertoo päivystävä palomestari Eero Aho.

Palolaitos on saanut vuodon tukittua, mutta revenneen vaunun tyhjentäminen on edelleen kesken.

– Edelleen pyrimme suojaaman omaa toimintaamme. Letkassahan on vielä kymmeniä ehjiä vaunuja, ja tuo suuronnettomuuden vaarahan tulee juuri siitä, jos aine pääsee syttymään ja palo leviämään. Tällä hetkellä pyrimme kuljettamaan säiliöön jääneen aineen turvallisesti pois, Aho jatkaa.

Hän ei ottanut kantaa vaunujen alkuperään.

– Parempi, kun en sano siitä yhtään mitään.

Myöskään VR :n viestinnästä ei ole haluttu kommentoida vaunujen alkuperää, ei edes sitä, kuuluvatko vaunut VR Group - logistiikkakonserniin vai ovatko ne mahdollisesti venäläisiä.

Syytä vaunun liikkeellelähdölle ei vielä tiedetä. Tapahtuma huomattiin tänään puolenpäivän jälkeen. Vaunu on osa noin 40 vaunun letkaa.

Kulkeutuu helposti tuulen mukana

Ympäristöviranomaisille on ilmoitettu tapahtuneesta ja vahinkoja ryhdytään torjumaan heti, kun onnettomuus ei ole enää vaarassa laajeta. Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan paikkatutkinta aloitetaan heti, kun se on turvallista. Hän ei osannut ennakoida, milloin tämä tapahtuu.

Aho arveli, että vahingontorjunta kestää pitkälle yöhön.

Maastoon valunut aine höyrystyy helposti ja saattaa kulkeutua tuulen mukana satojen metrien päähän. Onnettomuuspaikan lähellä ei ole asutusta.

Junaliikenne on keskeytetty Kouvolan ja Mäntyharjun välillä. Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan matkustajaliikenteen junat korvataan tällä välillä busseilla.

Paljon teollisuutta, paljon kemikaaleja

Nurmen mukaan rataosuudella, jolla onnettomuus tapahtui, kuljetetaan säännöllisesti vaarallisia aineita, mutta mikään keskeinen kuljetusreitti se ei ole.

– Siellä, missä on vaarallista teollisuutta, kulkee myös paljon vaarallisia kemikaaleja. Esimerkiksi Uudessakaupungissa on suuri lannoitetehdas, minkä vuoksi Turun ratapihan läpi kulkee suuri määrä vaarallisia kemikaaleja, Nurmi kertoo.

Nurmen mukaan vilkkaimpia vaarallisten aineiden kuljettamiseen käytettäviä reittejä ovat kakkostie ja Pori–Tampere -rata.

– Esimerkiksi Harjavallan suurteollisuuspuisto olisi onnettomuuden kannalta aika paha paikka.

