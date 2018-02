Tavallisen nolot reissaajat

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Luokkakokous **

Sikailussakin on eroja. Se voi olla helppoa illalla nakkikioskilla, mutta ihan vain rennosti röpötellen ei synny elokuvaa tai tv-sarjaa, joka jaksaisi riemastuttaa katsojaakin. Pohjoismaissa lajin taitavat tanskalaiset. Sikäläiseen hittikomediaan myös Taneli Mustosen elokuva pohjautuu. Kireän Aku Hirviniemen, reteän Jaajo Linnonmaan ja reppanan Sami Hedbergin luokkakokousreissulla noloja tilanteita riittää. Yllätyksiä ei. (Suomi 2015)

Sub klo 21.00

Il postino – posteljooni ****

Massimo Troisi jonotti sydämensiirtoleikkaukseen samalla kun valmisteli sovitusta Antonio Skarmetan romaanista. Kokenut elokuvamies kuoli nukkuessaan, vain päivä kuvausten jälkeen. Tapaus on surullinen, mutta jäähyväiset sitäkin kauniimmat. Italian aurinko paistaa sekä iholle että sydämeen, kun yksinkertainen postimies (Troisi) polkee kirjeitä maanpaossa asuvalle runoilija Pablo Nerudalle (Philippe Noiret). (Italia 1994)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Runaway Vacation **

Varma resepti koko perheen komedialle on panna isukki mokaamaan ja koheltamaan. Ainakin meillä ovat tenavat semmoiselle repeilleet. Äidin homma leffassa on puistella päätä ja käyttää järjen ääntä. Ihan jo vaihtelun ja tasa-arvon vuoksi roolijako voisi joskus olla päinvastoin. Ei kumminkaan tässä elokuvassa. Robin Williams on Bob, joka kerää pesueensa matkailuautoon ja yhdistää huvin sekä työn. Ainakin näin on tarkoitus. (USA 2006)

TV5 klo 21.00