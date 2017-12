Taskulampun nielaisseelle Raipe-sähköankeriaalle maistuu jo kala – "Raipe se tästä vähiten säikähti"

Sea Lifen sähköankerias Raipe syö jo normaalisti, vaikka tällä viikolla on takana seitsemän tunnin mittainen pelastusoperaatio. Raipelle kun maistui taskulamppu.

Linnanmäen yhteydessä toimivan Sea Life Helsinki -akvaarion henkilökunnalla hyppäsi tällä viikolla sydän kurkkuun. Sähköankerias Raipen altaaseen pääsi nimittäin vedenvaihdon yhteydessä putoamaan taskulamppu.

Noin 10-vuotias Raipe ei malttanut olla tutustumatta altaaseen humpsahtaneeseen vierasesineeseen, vaan sähköaistilla varustettu ankerias otti ja nielaisi metallisen, palavan lampun. Sekään ei auttanut, että henkilökunta huomasi tapahtuneen välittömästi. Raipe tuottaa akvaristi Pekka Jääskeläisen mukaan noin 600 volttia sähköjännitettä, joten altaassa on jatkuva sähköiskuvaara.

Lopulta, monimutkaisen operaation jälkeen Raipe saatiin Yliopistolliseen eläinsairaalaan Helsingin viikkiin, jossa eläinlääkäri Okko Sukura sai taskulampun nukutetusta Raipesta ulos. Nukutuksessa sähköankeriaan ei pitäisi pystyä tuottamaan sähköiskua, mutta riski siihen on olemassa.

Eläinlääkäri onnistui lopulta työntämään lampun kohti ankeriaan nielua, ja se saatiin sormin tongittua suun kautta ulos.

–Se on sama, kun itse käsittelisi auton akkua. Aina on pientä pelkoa, jos jakoavaimen laittaakin akkukenkään, Sea Lifen intendentti Markus Dernjatin kuvailee jälkikäteen.

Viikolla huumori oli tilanteesta kuitenkin kaukana.

Lampun poisto meni kuitenkin hyvin, mutta urakkaan kului kaikkiaan seitsemän tuntia. Raipe sai operaation aikana kiduksiinsa lisähappea, ja keskiviikkona sattunut onnettomuus ei juuri näytä Dernjatinin ja Jääskeläisen mukaan vaikuttaneen ankeriaaseen.

Jouluaaton aattona sähköankerias vaikutti liikkuvan altaassaan vikkelästi, ja hänen tälliensä seurauksena syttyvät aina jouluvalot palamaan altaan ympäriltä.

–Nyt näyttää aika vankasti siltä, että Raipe oli se, joka tästä vähiten säikähti. Me muut toivumme vielä, Dernjatin sanoo.

Raipea kuitenkin tarkkaillaan vielä, koska Dernjatinin mukaan sähköankerias voi vielä saada jälkitulehduksen operaatiosta. Toipumisen merkit ovat silti hyvät, koska ruokahalu on jääkiekkoilija Raimo Helmisen mukaan nimetyllä ankeriaalla ollut kohdillaan. Ankerias on saanut hieman lisäruokaa viime päivinä, kun vointia on seurattu.

–Syöminen on hyvä merkki kaloilla ja ylipäänsä eläimillä, sanoo Dernjatin.

Raipe on ollut Sea Life Helsingissä ensimmäisen kerran vuonna 2010. Raipe kiersi välillä muutaman vuoden Italiassa, mutta nyt se on ollut vuodesta 2015 samassa paikassa.

Pitkäksi kasvaneella Raipella on lähiaikoina kuitenkin muutto edessä, kun se siirretään nykyisestä entistä suurempaan akvaarioon alkuvuoden aikana.

Jatkossa taskulamput on kuitenkin kiinnitetty vaijereilla seinään.

–En millään halua nähdä itseäni enää kommentoimassa tätä sähköankeriaan ruokavaliota, Dernjatin kuittaa.

Raipe uiskentelee jo vilkkaasti. Akvaristi Pekka Jääskeläinen kertoo videolla, miten sähköankerias voi.

Markku Uhari