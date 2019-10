Tarkkana aamuliikenteessä – tiet voivat olla paikoin jäisiä

Etiopian demokratiakehitys on haavoittuvaista ja tie on vielä pitkä

Etiopia on ollut viime päivinä paljon otsikoissa – maan pääministeri sai Nobelin ja Suomen presidentti Sauli Niinistö suuntaa maahan viralliselle vierailulle tiistaina. Monelle maa on silti tuntematon. Vanhempi tutkija Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista sanoo, että Etiopia elää nyt monella tapaa kriittistä aikaa. Äärimmäisen köyhän valtion talous on kasvanut nopeasti ja demokratiakehitystä on tapahtunut, mutta paljon on vielä edessä eikä tie tule olemaan helppo. Lue lisää