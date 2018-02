Tanhupallon nimen takana on Kiti Kokkosen menneisyys kansantanssissa

MTV3:n Putouksessa ovat jäljellä Kiti Kokkosen pikkutyttö Tanhupallo, Ernest Lawsonin opettaja Ansa Kynttilä, väsähtänyt äiti Kikka Vaara, jota näyttelee Alina Tomnikov ja Mikko Penttilän Amaryllis Yamamoto.

Tanhupallo on yksi tämän kauden suosituimpia hahmoja. Vaaleanpunaiseen pukeutunut pikkutyttö ihmettelee äidin ja isän touhuja, mutta myös sotea ja aktiivimallia.

– Tanhupallona voin tehdä melkein mitä vain. Voin esimerkiksi heittää kysymyksiä sellaisista yhteiskunnallisista asioista, joita en oikein muuten voisi, Kokkonen kuvaa hahmoaan.

Tanhupallo on lapsi ja siksi arvaamaton.

Nimen takana kansantanssi

Tanhupallon nimen takana ei ole varsinaisesti mitään tarinaa, jos sellaiseksi ei lasketa sitä, että Kokkonen on lapsena harrastanut kansantanssia.

Kokkonen on näytellyt lapsesta saakka. Uuno Turhapuro -elokuvissa hänellä on ollut pikkurooleja jo 10–11-vuotiaasta lähtien. Hänen isänsä on ohjaaja Ere Kokkonen ja äitinsä näyttelijä Titta Jokinen. Kokkonen ollut mukana Komediateatteri Arenan revyissä ja Hevisaurus-yhtyeen musikaaleissa.

Kokkonen paljastaa, että häntä jännittää todella paljon aina, mutta erityisesti Putouksessa. Hän ei osaa sanoa miksi, mutta arvelee, että syynä ovat suuret katsojamäärät, Tanhupallon suosio, mahdollisuus putoamiseen ja suora lähetys.

– Vaikka toisaalta teatteriesityskin on aina suora, Kokkonen pohtii.

Kuulemma ensimmäinen kerta, kun ei jännittänyt, oli viime lauantaina Tanhupallon uutislähetyksen aikana.

Kokkonen on tehnyt pikkutyttörooleja aiemminkin.

– Ensimmäisen kerran tein lapsiroolin yli 20 vuotta sitten teatterikorkeakoulun pääsykokeissa, mutta se ei ollut Tanhupallo, Kokkonen kertoo.

– En päässyt sisään.

Lauantaina Putouksen harjoitukset alkavat aamulla kello 10.

Studiolla harjoitellaan koko päivä sketsejä ja hahmoja. Lavastajat ja muu väki varmistelevat, että kaikki sujuu suorassa lähetyksessä sekunnilleen oikein. Myös kenraaliharjoitukset ovat lauantaina.

Suora lähetys päättyy kello 21.

– Suora lähetys on henkisesti rankka ja sunnuntaina olen ihan poikki, Kiti Kokkonen sanoo.