Tänään on talvipäivän seisaus

HELSINKI

Tänään on talvipäivänseisaus eli vuoden lyhin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se on ajankohta, jolloin aurinko on suoraan kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Silloin aurinko on alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan.

Tänään talvipäivänseisaus on kello 6.19. Helsingissä tämä päivä on alle kuuden tunnin mittainen, Oulussa noin kolme ja puoli tuntia, Rovaniemellä jäädään reiluun kahteen tuntiin. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella päivä ei nouse ollenkaan.