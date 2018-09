Tämä huolestuttaa Suomessakin: miten Ruotsiin saadaan vaalien jälkeen toimintakykyinen hallitus?

Ruotsin valtiopäivävaalit käydään sunnuntaina, minkä jälkeen länsinaapurissa alkavat hallitusneuvottelut.

Niistä povataan vaikeita, koska ruotsidemokraattien menestyminen ja toisaalta perinteisten mahtipuolueiden kannatuksen hiipuminen voivat sekoittaa perinteiset kuviot ja blokkipolitiikan.

Dagens Nyheterin perjantaina julkaiseman mielipidemittauksen mukaan sosiaalidemokraattien johtaman punavihreän ryhmittymän ja maltillisen kokoomuksen vetämän porvariallianssin kannatuksen ero olisi vajaat kaksi prosenttiyksikköä. Molemmat blokit yltäisivät vaaleissa noin 40 prosenttiin porvareiden ollessa niukasti takamatkalla.

Jännitystä lisää se, että ruotsidemokraattien noteerauksissa on ollut vaaliviikolla melko suuria eroja. Esimerkiksi keskiviikkona Expressenissä julkaistussa kyselyssä puolue sai 18,2 prosentin kannatuksen. Toisaalta tiistaina julkitulleessa Metro-lehden tilaamassa kyselyssä ruotsidemokraatit ylsi yli 24 prosenttiin ja suurimmaksi puolueeksi.

Ruotsin kiperä vaaliasetelma on hermostuttanut myös markkinoita ja heikentänyt kruunun arvoa. Suomen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan toimintakykyisen hallituksen muodostaminen on Ruotsille tärkeää.

–Toimintakykyisen hallituksen muodostaminen Ruotsiin on tärkeää, sillä uusista reformeista pitää päästä sopuun. Aiemmin tehdyt uudistukset ovat kannatelleet Ruotsia taloudellisesti hyvin ja pitkään, joten on kriittistä, että myös uusista esimerkiksi verotukseen kohdistuvista reformeista päästäisiin sopuun, Romakkaniemi toteaa tiedotteessa.

Ruotsin tilanteella on merkitystä

Ruotsin tilanteella on Romakkaniemen mukaansa iso merkitys myös lahden tälle puolen.

–Suomen kannalta olisi toivottavaa, että Ruotsin seuraava hallitus panostaa kaupan esteiden poistamiseen ja Pohjoismaisen markkinan vahvistamiseen.

Ruotsi on Suomen tärkeimpiä vientimarkkinoita, joten rajaesteiden purkamisella on suuri merkitys varsinkin suomalaisille pk-yrityksille. Ruotsi on myös merkittävä työmarkkina monelle suomalaiselle.

–Ruotsin vaalit ovat siinäkin mielessä kiinnostavat, että usein ne ovat korreloineet Suomenkin vaaleja. Samoista aiheista väitellään myös ennen Suomen eduskuntavaaleja huhtikuussa 2019, Romakkaniemi ennustaa.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Timo Vuoren mukaan vaalituloksen jälkeiset mahdolliset muutokset EU-politiikassa ovat uhka myös Suomelle.

Vuoren mukaan on epätodennäköistä, että Ruotsi ottaisi yhteisvaluutta euron käyttöön. Heikko kruunu antaa tällä hetkellä etulyöntiaseman Ruotsin vientiteollisuudelle, mutta heikentää samalla ruotsalaisten ostovoimaa.

Ruotsidemokraatit suurin voittaja

Ruotsidemokraatit ovat Keskuskauppakamarin johtavan ekonomistin Mauri Kotamäen mielestä vaalien suurin voittaja riippumatta lopullisesta äänimäärästä.

Puolue on nostanut maahanmuuton vaalikeskustelun keskiöön.

Muut puolueet ovat vastanneet ruotsidemokraattien suosioon ottamalla kriittisemmän kannan maahanmuuttoon.

–On huolestuttavaa, että maahanmuutosta keskustellaan kovin negatiiviseen sävyyn. Maahanmuutto ja yleisemminkin ihmisten liikkuminen on kuitenkin selkeästi ihmiskunnan hyvinvointia lisäävää toimintaa, Kotamäki sanoo.

–Ruotsin tapauksessa on toki ymmärrettävää, että myös kotouttaminen ja siihen liittyvät pulmat on ratkaisukeskeisesti pystyttävä nostamaan esille. Maahanmuutto ei yksistään riitä vaan tarvitaan myös toimivia keinoja hyvään kotoutumiseen, Kotamäki jatkaa.