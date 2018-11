Taloyhtiön ja omakotiasujan kannattaa tarkistaa poliisin rekisteristä, että lukituspalvelua tarjoavalla yrityksellä on lain edellyttämä lupa

Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri työtuntimäärä

Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri tehtyjen työtuntien määrä. Elämäntilanteella ja yksilöllisillä piirteillä on kuitenkin suuri merkitys työntekijän kuormituksen sietokyvyssä. Näin sanoo Tampereen yliopiston dosentti Marja-Liisa Manka, jonka erityisalaa on työhyvinvoinnin johtaminen. Lue lisää