Tällainen on myrskynsilmään joutunut Esperi Care – SPR:stä erkaantunut hoivajätti kertoo tukeutuvansa viiteen arvoon

Viranomaisselvitysten kohteeksi joutunut Esperi Care on yksityinen hoiva-alan jätti, jolla on toimintaa ympäri Suomen ja joka pyörittää satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa. Vuonna 2001 perustettu yritys kertoo verkkosivuillaan liikevaihdokseen 213 miljoonaa euroa. Yrityksellä on yhteistyötä 200 kunnan kanssa eli yli puolet Suomen kunnista on Esperin sopimuskumppani.

Hoivapalveluja muun muassa vanhuksille ja muistisairaille tarjoava Esperi Care kertoo nojaavansa toiminnassaan viiteen perusarvoon: lämminhenkisyyteen, luotettavuuteen, avoimuuteen, asiakaskeskeisyyteen ja tuloksellisuuteen.

Yritys työllistää 6 300 työntekijää, joista valtaosa on sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Yrityksen omistavat eläkeyhtiö Ilmarinen, kansainvälinen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Intermediate Capital Group ja toimiva johto. Palveluasumista myyvä Saga Care Finland Oy on Esperin tytäryhtiö.

Esperi Care syntyi SPR:n yhtiöitettyä liiketoimintansa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä entisessä sotilassairaala Tilkassa, jossa on myös hoivakotipalveluja.

Tarkastuskäynti paljasti useita puutteita

Valviran mukaan hoitokoti Ulrikan toiminnan tutkiminen käynnistyi aluehallintoviraston saatua lyhyellä aikavälillä useita vakavia asiakasturvallisuuden vaarantumiseen viittaavia yhteydenottoja. Kristiinankaupungin ja aluehallintoviraston edustajat tekivät hoitokotiin tarkastuskäynnin alkuviikolla. Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömään hoitohenkilökunnan määrään, puutteelliseen perushoitoon ja lääkehoitoon sekä esimiestyöskentelyyn.

Yritys reagoi ilmi tulleisiin ongelmiin julkaisemalla tiedotteen lauantaina. Tietotteessa toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni myöntää, ettei epäkohtia otettu riittävän vakavasti.

–Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon, Aarnio-Isohanni totesi.

Aarnio-Isohanni vakuutti yrityksen muun muassa palkkaavan lisää työntekijöitä ja vakinaistavan jo töissä olevia.

–Ymmärrämme, että luottamus meitä kohtaan on nyt saanut kolauksen. Teemme paljon töitä palauttaaksemme sen, Aarnio-Isohanni sanoo.