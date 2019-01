Taas yt-neuvottelut, mitä Nokiasta jää jäljelle? – Tutkijan mukaan alalla uskotaan 5g-verkon tuovan pelastuksen

Verkkoyhtiö Nokia ilmoitti tänään aloittavansa jälleen yt-neuvottelut ja mittavan 700 miljoonan euron säästöohjelman. Uhattuna on 350 työpaikkaa Suomessa.

Suunnitelmat koskevat kaikkia Nokian Suomen toimipaikkoja lukuun ottamatta Oulun tehdasta. Nokialla on Suomessa yhteensä 6 000 työntekijää.

Nokian yt-neuvotteluista on tullut vuosien mittaan jo suorastaan vakiouutinen, sillä niitä on vuosien varrella piisannut. Nykytahdilla niitä on ollut keskimäärin kaksi vuodessa.

Siksi myöskään Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja Nokiaan perehtynyt tutkija ei ole yllättänyt uusimmista yt-uutisista.

–Jo lokakuussa puhuttiin kustannussäästöistä, tämä on nyt konkreettinen seuraus, mikä näkyy työpaikkojen vähentymisenä. Jotain tämmöistä oli odotettavissakin, Ali-Yrkkö toteaa.

Mitä Nokiasta oikein jää jäljelle tällä tahdilla?

Ali-Yrkkö ei usko, että Nokian toiminnassa oli loppu häämöttämässä. Hänen mukaansa näkyvillä on ollut myös toiseen suuntaan menevää kehitystä – Nokia myös palkkaa ihmisiä lisää.

–Ne vähennykset, mitkä Suomessa näkyvät, eivät kuitenkaan ole nettona sitä luokkaa, että yhtiö olisi hiipumassa. Nokia ja Eriksson odottavat uuden sukupolven 5g-verkon kehitystä ja tuloa. On selvää, että sillä puolella myös porukkaa tarvitaan.

Ala on suvantovaiheessa

Nokian vaikeudet liittyvät Ali-Yrkön mielestä myös alan yleisempään tilanteeseen. –Tällä hetkellä on meneillään jonkinlainen suvantovaihe ja kilpailu on kovaa. Ei ole sanottua, kuka niillä markkinoilla voittaa.

Ruotsalainen Eriksson on keikkunut vuosikymmenien ajan markkinajohtajana verkkolaitepuolella, mutta vaikeuksilta sekään ei ole välttynyt. Niistä kertovat uudelleenjärjestelyt ja alaskirjaukset eli arvon alennukset, joilla tarkoitetaan omaisuuserän tasearvon pienentämistä.

Nokian tilanteessa näkyy vuonna 2016 toteutettu fuusio ranskalaiseen Alcatel-Lucentiin.

–Jättimäiset fuusiot ovat monivuotisia savottoja, joissa syntyy myös päällekkäisiä toimintoja, jotka on karsittava ennen kuin synergiaetuja voidaan kustannusmielessä saavuttaa.

Millainen Nokia tulevaisuus sitten voisi olla, jos ja kun 5g tulee?

Ali-Yrkkö arvelee, että Nokia tavoittelee varmasti paikkaa kärkikolmikossa yhdessä Erikssonin ja kiinalaisen Huawein kanssa.

–Länsimaiset yhtiöt saavat varmasti vetoapua siitä, että Kiinan verkkoyhtiöt eivät ole tällä hetkellä kaikkein kovimmassa huudossa vakoilukeskustelun vuoksi.