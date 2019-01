Taas yrityskauppa viime päivinä paljon esillä olleella hoiva-alalla – eri puolella Suomea toimiva Coronaria Hoiva ruotsalaisomistukseen

Hoiva-alalta kuuluu taas yritysostouutisia. Maanantaina tuli julki, että Tukholman pörssiin listattu sosiaalialan palveluiden tuottaja Humana AB ostaa suomalaisen yli 50 miljoonan euron liikevaihdon Coronaria Hoivan.

Coronaria ylläpitää 43 hoivakotia ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille eri puolella Suomea.

Yrityskaupan arvo on 71 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan käteisellä ja velkarahoituksella.

Vuonna 2018 Coronaria Hoivan liikevaihto oli 54,1 miljoonaa euroa. Sataprosenttisesti suomalaisena itseään markkinoineella yhtiöllä on noin 1 100 työntekijää. Se on laajentunut yritysostoilla itsekin voimakkaasti.

Myös viime päivät myrskyn silmässä ollut Esperi Care on kasvanut rajusti yrityskaupoilla, kun se on ostanut palvelutaloja ja hoiva-alan yrityksiä ympäri maata. Yhtiöön on ostettu ja integroitu viime vuosina yli sata hoivakotia.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni totesi Kauppalehden haastattelussa loppuvuonna 2018, että yrityksen jäljiltä Suomeen on syntynyt kymmeniä naismiljonääriä, kun hoitokodit ympäri Suomen ovat vaihtaneet omistajaa.

Hoiva-ala onkin paitsi kasvanut niin myös keskittynyt hurjasti viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2016 20 Suomen suurinta hoivayhtiötä keräsivät yhteensä jo 1 325 miljoonan euron liikevaihdon. Vielä vuonna 2010 vastaava luku oli 522 miljoonaa.

Keitä suuryritysten taustalta löytyy?

Esperi Caren pääomistaja on tällä hetkellä Lontoon pörssiin listattu pääomasijoittaja Intermedia Capital Group. Lisäksi Esperin omistusta on eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella ja toimivalla johdolla.

Lontoon pörssi valitsi vuonna 2016 Esperin tuhannen eurooppalaisen talouskasvun kannalta avainasemassa olevan kasvuyrityksen joukkoon.

Attendon suurin omistaja on Axel and Margret Ax:n Johnson-säätiön sijoitusyhtiö Nordstjernan. Attendolla on myös noin tuhat työntekijäomistajaa. Konsernin omistuksesta 23 prosenttia on suomalaista ja 57 prosenttia ruotsalaista.

Mehiläisen taustalta löytyvät CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot 57 prosentilla, LähiTapiola-ryhmä viidenneksellä ja työeläkevakuuttaja Varma kahdeksalle prosentilla.

Pihlajalinnan kolme suurinta omistajaa ovat LähiTapiola, Mvv Oy ja vakuutusyhtiö Fennia.

Sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden sijoitetun pääoman tuotto on ollut viime vuosina keskimäärin yli 20 prosenttia.