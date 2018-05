Tänään vietetään äitienpäivää – presidentti palkitsee 30 ansioitunutta äitiä

Lännen Median selvitys: Anonyymiin todisteluun haettu lupaa kolme kertaa Suomessa – oikeus hyväksynyt hakemuksen kerran

Nimetöntä todistamista on käytetty Suomessa vain kerran reilun kahden vuoden aikana, kun mahdollisuus siihen on ollut olemassa. Lupaa on haettu yhteensä kolme kertaa, ja kaksi hakemuksista on hylätty. Lue lisää