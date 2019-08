Syyttömänä murhasta 3,5 vuotta vankeudessa istunut mies haluaa valtiolta miljoonakorvaukset – perustaa vaateensa Anneli Auerin ennätyskorvauksiin

HS-gallup: Perussuomalaiset jatkaa selvästi suosituimpana puolueena

Oppositiopuolue perussuomalaiset on yhä selvästi suosituin puolue, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt tasan 20 prosenttia. Jussi Halla-ahon johtaman puolueen etumatka on kuitenkin yli kaksi prosenttiyksikköä. Lue lisää