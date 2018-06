Syyttäjä Ylen toimittajaa koskevista kirjoituksista MV-julkaisussa: "Julkisessa työssä olevan ei tarvitse sietää ihan mitä tahansa"

MV-julkaisua koskevan rikosoikeudenkäynnin osuus, joka koskee Ylen toimittajaa Jessikka Aroa koskevia kirjoituksia ja kommentteja, eteni loppulausunnoille Helsingin käräjäoikeudessa.

MV-julkaisun perustajaa Ilja Janitskinia ja yksityishenkilöä syytetään törkeästä kunnianloukkauksesta. Bäckmania syytetään puolestaan Aron vainoamisesta ja yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen. Lisäksi Janitskinia ja yksityishenkilöä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kaikki ovat jo aiemmin oikeudenkäynnissä kiistäneet tekonsa.

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen pääsi aloittamaan loppulausuntonsa kokonaisuudessa kello 11 jälkeen aamupäivällä. Oikeudenkäyntiä viivästytti alussa se, että oikeus piti aamupäivällä reilun tunnin mittaisen salaisen istunnon, jossa kuultiin muun muassa Ylen entistä päätoimittajaa Atte Jääskeläistä . Jääskeläinen käveli salista nopeasti ulos kuulemisen jälkeen.

Yleisöä oikeudenkäynnissä oli torstaina kerääntynyt huomattavasti keskiviikkoa enemmän. Perinteinen media seurasi oikeudenkäyntiä erillisestä auditoriosta, jotta yleisöä mahtuu saliin.

Ylen toimittaja Aro oli salissa sermin takana.

Syyttäjä: Lopputuloksella merkitys ennakkotapauksena

Kihlakunnansyyttäjä Hämäläinen totesi loppulausunnossaan, että tapauksessa vedetään rajoja sille, missä menee sananvapauden ja yksityiselämää koskevien juttujen raja. Syyttäjän mukaan Aroa koskevia halventavia kirjoituksia on MV-julkaisussa ollut ainakin 27 kappaletta.

– Kyse on siitä, miten sananvapautta käytetään joukkoviestimissä, Hämäläinen totesi.

Yksityishenkilö on kuulusteluissa ja syytteessä kuvattu MV-julkaisun keskusteluosion moderaattorina. Janitskin on puolestaan syyttäjän mukaan ollut julkaisun vastaava toimittaja, mutta Janitskin on kiistänyt tämän. Keskiviikkona oikeudenkäynnissä Janitskin kuvaili MV-julkaisua "media-alustana".

Hämäläinen totesi itse oikeudessa, ettei MV-julkaisua voi pitää toiminnaltaan perinteisenä mediana.

– Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö joku olisi julkaisusta vastuussa, Hämäläinen totesi.

Syyttäjän mukaan myös Janitskin olisi itse kirjoittanut Aroa koskevia tekstejä.

Bäckmanin syyttäjä puolestaan katsoo syyllistyneen Aron vainoamiseen, kun tämä on toistuvasti lähetellyt Arolle viestejä muun muassa Twitterissä. Lisäksi syyttäjä totesi Bäckmanin lähettäneen Arolle pronssipatsaan jäljennöksen, minkä vastaanottamisesta Aro ei syyttäjän mukaan ollut mielissään.

Hämäläinen totesi myös, että Aroa kohdistuneiden kirjoitusten ja viestien on katsottu olleen informaatiovaikuttamista, jonka tarkoitus on ollut vaikeuttaa hänen työnsä tekemistä.

– Toimittajan tai julkisessa työssä olevan ei tarvitse sietää ihan mitä tahansa, syyttäjä totesi.

