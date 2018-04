Syyttäjä Turun joukkopuukottajan toiminnasta: Teot erityisen raakoja ja törkeitä

Turun joukkopuukottajan ei pitänyt tulla Suomeen – näitä asioita hänestä tiedetään

Syytteen mukaan Turun joukkopuukotuksesta syytetty Abderrahman Bouanane on syntynyt vuonna 1994 ja hän on Marokon kansalainen. Maanantaina hän on Turun vankilassa ensimmäisessä oikeuden istunnossa joukkopuukotuksesta syytettynä. Lue lisää