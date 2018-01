Syyttäjä hylkäsi kaikki Koivurinta säätiön sijoitussotkujen rikosepäilyt

Suomen Kuvalehti: Kittilän vs. kunnanjohtajan valinnasta valitettiin

Kittilän kunnanjohtajan viransijaisen valinnasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kertoo Suomen Kuvalehti. Lehden mukaan Sanna Ylinampan valinnasta vs. kunnanjohtajaksi on valittanut Harri Mattila, joka haki tehtävää ja hävisi kunnanvaltuuston äänestyksessä joulukuussa Ylinampalle. Lue lisää