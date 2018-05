Syytetty ilmestyi yllättäen puukotusoikeudenkäyntiin useiden vartioiden saattamana – ei ole nähty oikeudessa viikkoihin

TURKU

Turun puukotuksista syytetty Abderrahman Bouanane saapui yllättäen oikeuteen tiistaina. Hänet tuotiin aamulla saliin käsiraudoissa ja useiden vartijoiden saattamana.

Bouananea ei ole nähty oikeussalissa viikkoihin. Tänään oikeudessa on tarkoitus käsitellä sitä, oliko viime elokuussa tapahtunut hyökkäys terrori-isku siinä mielessä kuin Suomen laki sen tulkitsee. Mahdollisesti myös syytettyä pyritään kuulemaan.

Viimeksi Bouanane oli läsnä omassa oikeudenkäynnissään huhtikuun puolivälissä. Tuolloin Bouanane kieltäytyi istumasta tuoliinsa ja hänet poistettiin käsittelyn alussa salista. Hänelle tehtiin lääkärintarkastus, jonka mukaan syytetyn terveydentila ei toistaiseksi salli läsnäoloa oikeudessa. Sittemmin lääkäri on säännöllisesti tutkinut Bouananen tilan uudelleen, mutta tähän saakka hän ei ole pystynyt osallistumaan omien tekojensa käsittelyyn.

Bouananen henkinen tila herätti kysymyksiä jo oikeudenkäynnin alkuvaiheessa. Bouanane on jouduttu useita kertoja poistamaan salista häiriökäyttäytymisen vuoksi. Yhdessä istunnossa hän raivostui todistajalle, joka nimitti häntä pelkuriksi. Myöhemmin hän puhui pitkään ja laveasti naisvihastaan ja halustaan leikata uhriensa kaulat poikki. Bouananen alati muuttuva tarina on aiheuttanut harmaita hiuksia etenkin hänen puolustusasianajalleen, joka on joutunut selittelemään päämiehensä sekavia lausuntoja.

Puukotusoikeudenkäyntiä on nyt käyty lähes kuukauden ajan Turun käräjäoikeudessa. Oikeus kokoontuu Turun vankilassa, mutta yleisöä paikalle on päästetty vain ensimmäisenä käsittelypäivänä. Media seuraa oikeudenkäyntiä videoyhteyden välityksellä Turun oikeustalolla.

Oikeudenkäynnin loppulausunnot on tarkoitus antaa ensi viikon tiistaina. Abderrahman Bouananea syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä.