Sysmäläiskoulun rehtori sanoo, ettei hyväksy kiusaamista millään perusteella

Keskiviikkoaamun lentoja peruttu lumisateen takia

Lentomatkustajien on lumisateen takia syytä varautua lentojen peruuntumisiin ja myöhästymisiin aamulla, kertoo Finnair verkkosivuillaan. Tähän mennessä keskiviikkoaamun lennoista on peruttu kuusi lentoa. Viisi lennoista on kotimaan lentoja, lisäksi yksi lento Brysseliin on peruttu. Lue lisää