Vihreät vaatii määräaikaa EU:n hiilineutraaliudelle

Vihreät esittää eurovaaliohjelmassaan, että EU:n ilmastotavoitteiden kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi. EU:lle on vihreiden mielestä asetettava sitova hiilibudjetti ja koko unionin hiilineutraaliudelle asetettava määräaika. Päästökaupan valuviat on korjattava niin, että päästöjen hinta nousee ja että niille asetetaan minimihinta. Lisäksi EU:n on panostettava nopeaan ja rajat ylittävään raideliikenteeseen, jolla korvattaisiin yhä suurempi osa Euroopan sisäisestä lentoliikenteestä.