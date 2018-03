Suvi Lindénin liikekumppani Khaled Sedrak järkyttyi Uganda-kohusta – "Kuulopuheita viljelty Suomen mediassa faktoina"

Lännen Media tavoitti Lindénin tekstiviestillä, mutta tämä vastasi, ettei hänellä ole lisättävää.

Egyptiläinen liikemies Khaled Sedrak on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen NxtVN-yrityksessä, jolla on kytkös viime viikkojen seuratuimpaan uutisaiheeseen Suomessa.

Yrityksen suomalaisen tytäryhtiön NxtVN Finlandin hallituksen puheenjohtajana istuu Ugandan mysteeriseen kuolemantapaukseen liitetty ex-ministeri Suvi Lindén. Lindén oli kuolleen suomalaisen liikemiehen matkakumppanina.

– Olen ollut syvästi järkyttynyt siitä, miten kuulopuheisiin tai huhuihin perustuvia johtopäätöksiä on viljelty Suomen mediassa faktoina. En edes tajua, miten sellainen on mahdollista Suomessa, Sedrak sanoo Lännen Medialle.

NxtVn osti syksyllä 2015 Jämsässä sijaitsevan Hallin varuskunnan ja ryhtyi rakentamaan alueelle datakeskuspuistoa. Vuokralaisia ei vielä ole.

Operatiivisena johtajana ja kolmantena hallituksen jäsenenä toimii Suvi Lindénin veli Seppo Lindén. Seppo Lindénin mukaan esimerkiksi sähkötyöt ja ylijäämälämmön talteenotto kannattaa rakentaa vasta sitten, kun vuokralaisia on löytynyt ja heidän toiveensa voidaan ottaa huomioon.

Suvi Lindén vastasi tekstiviestillä Lännen Median haastattelupyyntöön lauantaina.

"Ymmärtääkseni Seppo Lindéniä on jututettu ko. (Sedrakin) haastattelusta. Minulla ei ole lisättävää hänen kommentteihin", Suvi Lindén kirjoitti.

Lindén ei vahvistanut, löysikö hän ruumiin Ugandassa vai ei. Tästä on ollut liikkeellä erilaisia huhuja. Poliisi kuuli Lindéniä Oulussa todistajana viime viikolla, mutta häntä ei epäillä mistään rikoksesta.

"Rouva Lindén on ollut aikaansa edellä"

Sedrakilla ei ole enempää kommentoitavaa Lindénin ympärillä vellovaan kohuun. Hänellä on kuitenkin paljon hyvää sanottavaa Lindénistä henkilönä. Sedrak tapasi tämän ensimmäisen kerran vuosia sitten konferenssissa, jossa Lindén piti puheen digitalisaatiosta.

– Olin hyvin vaikuttunut rouva Lindénin visioista. Hän on ollut aikaansa edellä. Hänen intohimonsa digitalisaation sovelluksiin ihmisten eikä vain teollisuuden näkökulmasta oli ainutlaatuista. Matkustin Suomeen ensimmäisen kerran tammikuussa 2014 Lindénin vaatimuksesta, Sedrak kertoo.

Sedrak ihastui Suomeen ja suomalaisiin ensi vierailulla, tammikuun pakkasista huolimatta. NxtVn Finland Oy:n hän rekisteröi jo parin kuukauden päästä, huhtikuussa 2014.

– Lindén ei ole palkattu työntekijä, vaan kyseessä on luottamustoimi, Sedrak korostaa.

Myös sopeutumiseläkkeen takia julkisuudessa

Oululainen poliitikko Suvi Lindén (kok.) on viime aikoina ollut julkisuudessa myös nostamansa sopeutumiseläkkeen takia. Sitä saavat entiset kansanedustajat, jotka ovat jääneet pois tai pudonneet eduskunnasta ennen vuotta 2011.

Helsingin Sanomat kertoi puhemies Paula Risikon (kok.) haastattelun yhteydessä lauantaina, että eläkevakuuttaja Kevan mukaan sopeutumiseläkettä sai helmikuussa 30 entistä kansanedustajaa.

Lindén on sanonut aiemmin mediassa, ettei Oulun seudulla ole helppo työllistyä. Hänellä on oma konsulttifirma Pearlcon Oy, jossa hän on toimitusjohtajana, mutta ei nosta palkkaa. Yrityksen liikevaihto oli 53 000 euroa vuonna 2016.

Lindén on kulkenut viime aikoina paljon maailmalla tiettävästi edistämässä erilaisia tietoverkkohankkeita. Ugandan jälkeen hän on käynyt seminaareissa tai messuilla ainakin Egyptin Luxorissa ja Espanjan Barcelonassa.

Ugandassa Lindén esiintyi ex-viestintäministerinä ja YK-lähettiläänä, vaikka hänellä ei enää ole virallista lähettilään asemaa. Tämä on herättänyt paljon kysymyksiä. Lindén ei kuitenkaan ole vastannut niihin.