Suurten hallien katot voivat pian romahtaa lumikuorman takia – Kattorakenteissa piilevät virheet tulevat nyt helposti esiin

Tällainen on myrskynsilmään joutunut Esperi Care – SPR:stä erkaantunut hoivajätti kertoo tukeutuvansa viiteen arvoon

Viranomaisselvitysten kohteeksi joutunut Esperi Care on yksityinen hoiva-alan jätti, jolla on toimintaa ympäri Suomen ja joka pyörittää satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa. Vuonna 2001 perustettu yritys kertoo verkkosivuillaan liikevaihdokseen 213 miljoonaa euroa. Yrityksellä on yhteistyötä 200 kunnan kanssa eli yli puolet Suomen kunnista on Esperin sopimuskumppani. Lue lisää