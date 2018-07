Suurin osa puoluepomoista nostaisi pakolaiskiintiötä – sote kuumensi kesätentissäkin tunteita

PORI

Kaikkien muiden paitsi Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ja Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terhon kädet nousivat ylös, kun puoluejohtajilta kysyttiin, kuka kannattaa Suomen 750 pakolaisen kiintiön kasvattamista.

Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat väittelemään Suomi Areena-keskustelutapahtumassa MTV3:n järjestämässä tentissä.

– Suomella on suurimpia pakolaiskiintiöitä väkilukuun suhteutettuna. Maahanmuutto on tehoton tapa auttaa eivätkä kaikki edes kotoudu. Pakolaisleireillä auttaminen on tehokkaampaa, Halla-aho totesi.

– Lähtöalueille pitäisi saada apua. Jos maahanmuuttoa ei saada hallintaan, EU ja hyvinvointivaltiot kaatuvat, lisäsi puolestaan Terho.

Hallituksessa keskusta ja kokoomus olisivat pakolaiskiintiön kasvattamiseen valmiita, mutta hallitusohjelma ei anna siihen mahdollisuutta.

Kaikki puoluejohtajat vaikuttivat olevan samaa mieltä siitä, että pakolaisuuden juurisyihin pitäisi vaikuttaa, kuten EU-johtajat alkukesällä huippukokouksessa sopivat pitkän väännön jälkeen. Linja vaikuttaa Suomessakin siltä, että nyt tiukennetaan rajavalvontaa.

– Tarvitaan nopeita turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja, tehokasta ulkorajavalvontaa ja juurisyihin puuttumista. Tarvitaan ennen kaikkea eurooppalaisia ratkaisuja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui.

EU:n kaavailemat unionin ulkopuoliset käsittelykeskukset herättävät osassa puoluejohtajia huolta.

– Vastuuta ei saa siirtää EU:n ulkopuolelle. Kiintiötä on nostettava, koska Välimeren yli pyritään yhä hengenvaarallisilla reiteillä, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson mietti.

Tentti oli pääosin sopuisa

Lämpötila Porin kauppatorilla nousi 35 asteeseen, mutta keskustelun aikana tunteet eivät juuri kuumentuneet. Politiikan ikiliikkuja eli sote-uudistus aiheutti muutamia sivalluksia, kun hallitus puolusti malliaan ja oppositio haukkui sitä.

Monen oppositiojohtajan mielestä "markkinamalli" vain kasvattaisi kustannuksia, mutta hallituksen mielestä valinnanvapaus tuo rikkaiden palvelut köyhienkin saataville.

– Tätä on nyt viisi hallitusta yrittänyt. Eikö pitäisi nyt saada maaliin, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi erityisesti Sdp:n Antti Rinteelle ja vihreiden Touko Aallolle .

– Emme olisi koko uudistusta kaatamassa, mutta markkinamalli ei käy, Rinne vastasi.

Vihreiden Aalto väläytti läänipohjaista mallia pohjaksi.

– Erityisesti pitäisi pyrkiä terveyserojen kaventamiseen ja saumattomiin hoitoketjuihin. Ne toisivat myös säästöjä, Aalto listasi.

Orpo ja Rinne kinasivat

Puheenjohtajatentissä syntyi pariin otteeseen tilanne, jossa kokoomuksen Orpo ja Sdp:n Rinne nokittelivat toisilleen. Sdp ja kokoomus ovat gallupeissa olleet suosituimmat puolueet viime aikoina.

– Demareiden sotekuntamallista vasta sotku syntyisi. Olen huolissani Sdp:n vaihtoehdoista, jotka nostaisivat verotusta, mikä tekisi hallaa työllisyydelle, Orpo manasi.

– On oikeudenmukaista nostaa yli 50 000 eläkeläistä pois köyhyydestä. Petteri, olet itse luvannut kolmen miljardin veronkevennykset, Rinne vastasi.

Orpo ja Rinne olivat molemmat sitä mieltä, ettei toinen kiistakumppani ole lukenut kunnolla toisen esityksiä ja he ovat ehkä voineet väärinymmärtää jotakin. Se ei olisi politiikassa tavatonta.