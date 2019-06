Suurin osa eduskuntapuolueiden johtajista ei sallisi sukupuolen korjaamista alaikäisille – Helsinki Pride: "Lasten oikeuksia koskeva kysymys"

HELSINKI

Suurin osa eduskuntapuolueiden puheenjohtajista ei sallisi sukupuolen korjaamista alle 18-vuotiaille. Asia selviää Ylen eduskuntavaalikoneen vastauksista.

Kesäkuun alussa julkistetussa hallitusohjelmassa linjattiin, että jatkossa sukupuolen voi korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että kuuluu korjattavaan sukupuoleen. Myös vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä päätettiin poistaa, ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

Maanantaina käynnistyvän Helsinki Pride -viikon teemoissa näkyvät myös transihmisten oikeudet, kuten translain uudistus. Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma sanoo, ettei hallituksen ajama uudistus ole riittävä.

– Se ei huomioi alle 18-vuotiaiden translasten asemaa ja itsemääräämisoikeutta eikä mahdollisuuksia juridiseen vahvistamiseen tai erilaisiin hoitoihin, Horsma sanoo STT:lle.

Horsman mukaan translaki on myös lasten oikeuksia koskeva kysymys. Hän vertaa tämän hetken translakikeskustelua vuosikymmenen alussa käytyyn keskusteluun avioliittolain uudistamisesta.

– Nuorilla oli silloin vahvasti esillä se, että yhdenvertainen avioliittolaki koskee myös heitä, ja mitkä heidän oikeudet yhteiskunnassa ja tulevaisuuden mahdollisuudet ovat. Translaki tulee olemaan yksi niistä vahvimmista viesteistä, mitä nuoret haluavat välittää tämän vuoden Pridessa, Horsma arvioi.

Vain kahden hallituspuolueen johdolta kannatusta

Ylen vaalikoneessa kysyttiin, tulisiko sukupuolen korjaamisen olla mahdollista myös alaikäisille. Hallituspuolueiden johtajista vain vihreiden Maria Ohisalo sekä vasemmistoliiton Li Andersson kannattivat asiaa.

Eri mieltä olivat pääministeri Antti Rinne (sd.), keskustan Juha Sipilä sekä RKP:n Anna-Maja Henriksson.

– Nykyään transsukupuolisuustutkimuksiin voi päästä jo alaikäisenä, mutta toimenpiteet tehdään vain täysi-ikäisille. On tärkeää kunnioittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja turvata ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokainen tapaus on arvioitava erikseen, Rinne kirjoitti vastauksen yhteyteen.

Andersson kommentoi vaalikoneessa, että tällä hetkellä hormonihoitojen aloittaminen on mahdollista alaikäisille, mutta juridisen sukupuolen vaihtaminen ja leikkaukset vasta täysi-ikäisenä.

– Sukupuolen juridisen vahvistamisen ikärajaa on laskettava tai se on poistettava. Nykyinen, alaikäisiä huomioimaton translaki aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä sukupuoliristiriidasta kärsiville lapsille ja nuorille.

Oppositiojohtajista asiaa kannatti ainoastaan kokoomuksen Petteri Orpo. Jussi Halla-aho (ps.), Sari Essayah (kd.) sekä Liike Nytin Harry Harkimo vastustivat alaikäisten mahdollisuutta korjata sukupuolensa.

– Erilaiset kasvamiseen liittyvät myllerrykset voivat kanavoitua ajatukseen siitä, että sukupuoli on "väärä". Lapset eivät ole kypsiä tekemään tällaisia loppuelämään vaikuttavia ratkaisuja. Pikemminkin on korostettava sitä, että on monenlaisia oikeita tapoja olla tyttö tai poika, Halla-aho kommentoi vastaustaan.

Essayahin mukaan hoidot voivat aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia ja vaurioita elimistöön.

– Nuorelle on annettava kasvurauha, eikä hänen kasvua ja kehitystä tule sukupuolen vaihdokseen tähtäävillä hormoni- ja leikkaushoidoilla häiritä, Essayah kirjoitti vaalikoneessa.

Hallituksesta tukea kolmannelle sukupuolelle

Helsinki Pridessa nähdään myös kolmannen sukupuolen virallistaminen tasa-arvokysymyksenä. Kolmannella sukupuolella viitataan ihmisiin, jotka eivät sijoitu perinteiseen nais–mies-sukupuolijakoon.

– Kolmas sukupuolimerkintä tulisi olla yhtenä vaihtoehtona. Näin lakia päivitettiin juuri Islannissa. Suomella ole syytä olla kehityksen perässä, toiminnanjohtaja Aaro Horsma sanoo.

Puoluejohtajien vastaukset kolmannesta sukupuolesta jakautuvat selvästi hallituksen ja opposition kesken. Iltalehti kysyi vaalikoneessaan, pitäisikö Suomessa hyväksyä virallisesti kolmas sukupuoli.

Puheenjohtajista Andersson, Henriksson sekä Ohisalo kannattivat virallistamista. Sen sijaan pääministeri Rinne ei ottanut kantaa kysymykseen. Laillistamista vastaan oli Sipilä.

Oppositiossa laillistamista vaalikoneessa vastustivat Halla-Aho, Orpo sekä Essayah. Liike Nytin Harkimo ei ottanut asiaan kantaa. Kaikista puheenjohtajista vain Orpo kommentoi kysymystä.

– On tärkeää, että jokainen saa olla oma itsensä. Mielestäni sukupuolen merkitystä ja sukupuolirooleja yhteiskunnassamme pitää häivyttää. En usko, että tätä tavoitetta edistäisi uuden lokeron luominen, Orpo kirjoitti.

Hallitusohjelmassa on otettu askel sukupuolineutraalimpaan suuntaan, sillä henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta on päätetty luopua osana henkilötunnuksen uudistamista.