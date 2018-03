Susi on edelleen arka eläin vaikka liikkuukin ihmisasutuksen lähellä

HELSINKI

Havainnot susien pihakäynneistä ovat lisääntyneet jonkin verran, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Hän kertoo, että ihmiset ilmoittavat susihavainnoistaan herkemmin.

– Toisaalta sudet ovat levinneet Itä-Suomesta läntiseen Suomeen, jossa asutus on tiheämpää ja kohtaamisia tulee useammin kuin aiemmin, Siitari sanoo.

Yleensä sudet kulkevat asutuksen läpi yöllä, matkalla paikasta toiseen reviirillään. Talvella havainnot pihan läpi kulkeneista susista ovat yleisempiä kuin kesällä, jolloin susi ei jätä jälkiä lumeen.

Sudet ja susilaumat liikkuvat hyvin laajalla alueella ja käyttävät aluetta kattavasti. Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta sanoo, että asutus ympäri maata vääjäämättä johtaa tilanteisiin, joissa havaintoja tulee läheltä ihmisten koteja.

"Sudet edelleen arkoja eläimiä"

Siitari painottaa, että susihavainnoista kannattaa aina ilmoittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle. Toisaalta ei ole syytä hermostua, jos aamulla näkee suden jälkiä pihalla.

– Se tarkoittaa, että susi on liikkunut pihan yli yöaikaan, tietoisena siitä, että ihminen ei ole siinä vieressä. Sudet ovat edelleen arkoja eläimiä.

Susi ei yleensä käyttäydy aggressiivisesti ihmistä kohtaan, mutta koiran kimppuun se voi käydä.

– Meillä on ollut muutama tilanne, jossa metsästäjä on puolustanut metsästyskoiraansa tai mennyt keskelle tilannetta, jossa susi on ollut koiran kimpussa, ja siinä tilanteessa susi on tullut uhkaavasti ihmistä kohti, Siitari sanoo.

Suomessa sudet tappavat vuosittain 20–60 koiraa. Kaikkia tapauksia ei rekisteröidä.

Suden ei tiedetä vahingoittaneen tai tappaneen ihmistä Suomessa sitten 1880-luvun.

STT