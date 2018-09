Supo tulee mukaan krp:n saaristo-operaatiossa takavarikoidun aineiston tutkintaan

Suojelupoliisi (Supo) tukee Keskusrikospoliisia laajan talousrikosjutun kotietsinnöissä takavarikoidun aineiston läpikäynnissä. Asiasta kertoo torstaina julkaistussa tiedotteessaan keskusrikospoliisi.

Kyse on laajasta esitutkinnasta, jossa krp teki viikonloppuna kotietsintöjä ainakin Airiston Helmi Oy:n kiinteistöihin Turun saaristossa. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet esitutkinnan kohteena olevan yrityksen nimeä.

Runsaasti dataa

Krp: mukaan osa alkuviikon aikana tutkitusta materiaalista on sellaista, jonka läpikäymiseen tarvitaan supon analyysia ja teknistä asiantuntemusta. Suojelupoliisin asiantuntijat arvioivat takavarikoidun materiaalin mahdolliset kytkökset supon toimialaan.

Supon päällikkö Antti Pelttari kertoi Lännen Median haastattelussa keskiviikkona, että Supo on valmis avustamaan keskusrikospoliisia, mikäli meneillään olevassa talousrikostutkinnassa paljastuu Supon toimialaan liittyviä seikkoja.

Poliisin mukaan tutkinnassa on materiaalia suuri määrä. Pelkästään tietoteknisen aineiston määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 100–200 teratavua. Se vastaa noin 50 000–100 000 kahden gigatavun muistitikun sisältöä.

Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.

Kolme miljoonaa euroa käteistä

Poliisi löysi viikonlopun kotietsinnöissä tietoteknisen materiaalin lisäksi noin kolme miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi kaksi miestä epäiltynä törkeistä talousrikoksista. Vangituista 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus.

Toinen vangituista on puolestaan Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen.