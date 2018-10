Supo perehtyy vieraskielisiin asiakirjoihin Airiston Helmi-esitutkinnassa - Krp:n tutkinnanjohtaja: "Tarvitsemme tulkinta-apua, että mitä ne ovat"

Suojelupoliisi (supo) perehtyy vieraskielisiin asiakirjoihin, joita on löytynyt keskusrikospoliisin (krp:n) talousrikostutkinnassa. Asiasta kertoo Lännen Medialle krp:n tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila .

–Siellä (esitutkinta-aineistossa) on vieraskielistä materiaalia ja tarvitsemme tulkinta-apua, että mitä ne asiakirjat ovat, Taskila sanoo.

Krp tiedotti viime viikolla supon tulevan mukaan esitutkintaan, koska esitutkintamateriaalien läpikäymiseen tarvitaan supon analyysia ja teknistä asiantuntemusta.

Epäily rahanpesusta

Asiassa on kyse talousrikostutkinnasta, jossa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta. Törkeästä rahanpesusta voidaan tuomita enintään kuusi ja törkeästä veropetoksesta enintään neljä vuotta vankeutta.

Kotietsinnät kohdistuivat esitutkinnassa Airiston Helmi Oy:n kiinteistöihin Turun saaristossa. Kaksi yhtiöön linkittyvää henkilöä on vangittu epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta syytä epäillä -perusteella. Poliisi ei ole kertonut tutkinnan kohdeyritystä.

Vangituista 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Airiston Helmen hallituksen kokouksen pöytäkirjojen mukaan mieheltä on kuitenkin poistettu nimenkirjoitusoikeus.

Toinen vangituista on Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen. Kaupparekisterin asiakirjojen mukaan mies ei ole kuulunut Airiston Helmen vastuuhenkilöihin.

Tutkinnassa löytyi myös dollareita

Kotietsinnöillä on poliisin mukaan löytynyt noin kolme miljoonaa euroa käteistä. Noin 180 000 euroa käteislöydöistä on dollareita. Käteisvaroille ei ole Taskilan mukaan löytynyt selitystä esitutkinnassa.

Useita henkilöitä etsitään tutkintaan kuultaviksi, mutta toistaiseksi heistä ei ole tehty kansainvälistä etsintäkuulutusta.

Taskila kuvaa tutkinnassa olevaa datamäärää poikkeuksellisen suureksi. Tavanomaisena vuonna krp takavarikoi dataa kaikissa esitutkinnoissa noin 100 teratavua.

–Nyt yhdessä jutussa takavarikoitiin vähintään sama tai mahdollisesti kaksinkertainen määrä, Taskila kuvaa.

Krp tiedotti viime torstaina supon avustavan poliisia esitutkinnassa. Taskila vahvistaa, että Supo tuli tutkintaan mukaan jo ennen kuin asiasta tiedotettiin eli viime viikon alussa.