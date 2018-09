Supo: KRP tiedotti Turun saaristo-operaatiosta ennakkoon – päällikkö Antti Pelttari kommentoi Supon roolia operaatiossa suuroperaatiossa

HELSINKI

Suojelupoliisi (Supo) on valmis avustamaan keskusrikospoliisia (KRP), mikäli meneillään olevassa talousrikostutkinnassa paljastuu supon toimialaan liittyviä seikkoja. Asiasta kertoo Supon päällikkö Antti Pelttari .

–Tulemme varmasti mukaan (tutkintaan), mikäli tulisi esiin asioita, joissa meidän asiantuntemustamme tarvitaan, Pelttari sanoo.

Kyse on laajasta esitutkinnasta, jossa KRP teki viikonloppuna kotietsintöjä ainakin Airiston Helmi Oy:n kiinteistöihin Turun saaristossa. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet esitutkinnan kohteena olevan yrityksen nimeä.

Supo sai ennakkotiedon

Pelttarin mukaan Supo sai ennakkotiedon KRP:n saaristo-operaatiosta.

Nimettömänä pysyttelevä Puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri kommentoi aiemmin, että Airiston Helmen kiinteistöt sopisivat sijaintinsa vuoksi esimerkiksi tiedustelutoimintaan.

Pelttari korostaa, että tässä vaiheessa esitutkinnassa on kyse vain talousrikosepäilyistä. KRP:lla on hallussaan kuitenkin hyvin laaja esitutkinta-aineisto.

–Jos aineistossa tulisi esille jotain, mikä antaa aihetta epäillä muita rikoksia, niin totta kai se olisi syytä käydä läpi.

Saaristo-operaatiossa löytyi noin kolme miljoonaa euroa käteistä rahaa. Asiasta kertoi keskiviikkona MTV:lle ja Ylelle poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen .

"Nimettömiä lähteitä tuntuu riittävän"

Tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi kaksi miestä epäiltynä törkeistä talousrikoksista.

Vangituista 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus.

Toinen vangituista on puolestaan Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen.

Supossa on seurattu mielenkiinnolla Airiston Helmen tapauksen uutisointia mediassa.

–Tapaus näyttää herättävän kovasti mielenkiintoa ja erilaisia asiantuntemustaan tarjoavia nimettömiä lähteitä tuntuu riittävän, Pelttari sanoo.