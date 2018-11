Supersuosittu lastenvaatemerkki Gugguu niitti menestystä yrittäjägaalassa – Suomea Monacon MM-kisoissa edustaa firma, joka keksi uudelleen puhelinkopin

Kahden teekkarikaveruksen autotalliprojektista alkanut tarina toi voiton Suomen EY-yrittäjäkisassa tamperelaiselle Framerylle. Yritys suunnittelee ja rakentaa toimistoihin äänieristettyjä tiloja, kuten puhelinkoppeja ja neuvotteluhuoneita.

Frameryn Samu Hällfors lähtee edustamaan Suomea Monacoon yrittäjyyden maailmanmestaruuskisoihin ensi kesäkuussa. EY World Entrepreneur of the Year -tittelista kisaa noin 60 maavoittajaa.

Idea äänieristetystä puhelinkopista syntyi, kun Hällfors ja Vesa-Matti Marjamäki olivat kesätöissä tamperelaisessa ohjelmistoyrityksessä. Esimies puhui puhelimeensa niin kovaäänisesti, että Marjamäki hermostui. Pomo kuittasi, että "rakentakaa puhelinkoppi".

Hällfors ja Marjamäki perustivat oman yrityksen muutaman kuukauden kuluttua.

Vuonna 2010 perustettu Framery on kasvanut kahdeksassa vuodessa 200 henkilöä työllistäväksi pioneeriksi, joka hallitsee maailmanlaajuisesti 58 prosentin markkinaosuutta alalla. Yhtiön viime vuoden liikevaihto oli lähes 40 miljoonaa euroa, ja tälle vuodelle ennustetaan 65 miljoonan euron liikevaihtoa, josta noin 40 prosenttia Pohjois-Amerikasta.

Verkkokauppa ja sosiaalisen median hyödyntäminen toivat palkintoja

Lastenvaatteita valmistavan oululaisen Gugguun Miia Riekki ja Anne Valli saivat Vuoden Nuori yrittäjä 2018 -palkinnon perjantai-iltana pidetyssä juhlagaalassa.

Raati kiitteli vuonna 2012 perustettua Gugguuta tuotteiden ekologisuudesta ja yrityksen kansainvälistymisstrategiasta. Kahden sisaruksen pyörittämä yritys myy itse suunnittelemiaan lastenvaatteita oman verkkokaupan ja tarkasti valittujen jälleenmyyjien välityksellä ympäri maailmaa.

Gugguun vaatteet ovat yksinkertaisia, graafisia ja väritykseltään selkeitä. Ne pyritään tuottamaan huolellisesti ja laadukkaasti. Yrityksen liikevaihto on lähes 4,5 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on 10.

Myös korkealaatuisia vaatteita ja tekstiilejä suunnittelevan BYPIAS’in Pia Erlund palkittiin. Hän sai Brändinrakentaja 2018 -erikoispalkinnon. Yrityksellä on 10 myymälää ja noin 40 työntekijää, ja sen liikevaihto on lähes 6,3 miljoonaa euroa. Raadin mukaan yritys on hyödyntänyt taitavasti sosiaalista mediaa kasvattaakseen tunnettuuttaan ja liiketoimintaansa.

Vuoden perheyrittäjä 2018 -palkinnon sai Mantsinen Groupin Mia Mantsinen . Yritys on kahden pohjoiskarjalaisen maanviljelijäveljeksen perustama, ja se aloitti polttopuu-urakoinnista. Nyt metalliteollisuusyritys toimittaa tuotteita 30 maahan ja työllistää 450 ihmistä. Liikevaihto on lähes 68 miljoonaa euroa.

Fakta: Yrittäjäkilpailu järjestetään yli 60 maassa

EY Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville yrittäjille.

Se on maailman ainoa kansainvälinen yrittäjäkilpailu, joka järjestetään kaikilla mantereilla yli 60 maassa.

Suomessa kilpailua on järjestetty vuodesta 2003 lähtien, maailmalla vuodesta 1986.

Monesta muusta yrittäjäkilpailusta poiketen, EoY pohjautuu yrittäjien henkilökohtaisiin haastatteluihin. Haastatteluissa tarkastellaan ehdokkaita esimerkiksi strategian ja innovatiivisuuden kautta, taloudelliset tunnusluvut ovat vain yksi osa.

EY haastatteli kevään 2018 aikana yli 50 kandidaattia, joista tuomaristo valitsi 10 omaan erillishaastatteluunsa.

Päätökset voittajista teki järjestäjistä riippumaton yhdeksänhenkinen tuomaristo.

Kesäkuussa 2019 Suomen EY Entrepreneur of the Year 2018 -voittaja edustaa Suomea maailmanlaajuisessa EY World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monte Carlossa.