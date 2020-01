Suomi on valmistautunut Wuhanin koronaviruksen uhkaan – ohjeet syynätty ja sairaanhoitopiirit valmiina

HELSINKI

Suomessa on laajalti varauduttu Wuhanin koronaviruksen leviämiseen. THL on viime päivinä päivittänyt terveydenhuollon toimijoille ja matkailijoille tarkoitettuja ohjeita käytännössä päivittäin ja myös sairaanhoitopiirit ovat käyneet läpi omia prosessejaan päivystyksen, laboratorion ja konsultaation osalta.

– Suomessahan hoidettiin aikanaan hyvin sars-epidemiauhka ja sitten mers, joka ei tietenkään Suomeen tullut, mutta jonka yhteydessä laadittiin aika kattavat ohjeet uusien koronavirusepidemioiden torjuntaan. Nyt sitten tämän Kiinan Wuhanin tartuntatapausten myötä nämä ohjeet on käyty läpi ja päivitetty, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

– Kyllä meillä on se käsitys, että aika hyvin on varauduttu tällä hetkellä.

Myös Suomen lentokentillä on olemassa infektiohälytysohjeet ja tilanteita on harjoiteltu. Mikään EU-maista ei kuitenkaan ole antanut maahan saapuvien matkustajien tarkastuksista suosituksia.

– Se on tutkimusnäytön perusteella varsin tehoton toimenpide. On järkevämpää tutkia siellä lähtömaassa, ja tämähän Kiinassa nyt toteutuu. Siellä on hyvinkin kattava oireiden ja kuumeen seuranta lähtevillä matkustajilla, Puumalainen jatkaa.

Ivalossa kaksi epäilyä, tuloksia jo illalla

Aamupäivällä kerrottiin kahdesta Wuhanista saapuneesta kiinalaisturistista, joita on Ivalossa testattu koronavirusepäilyn vuoksi. Epäily osoittautui aiheettomaksi perjantai-iltana.

Puumalainen muistuttaa, että tilanteita, joissa Wuhanista tulleista matkustajista on otettu koronavirusinfektionäytteet, on ollut useissa eri maissa.

– Kannattaa muistaa, että tämä on juuri sitä aikaa vuodesta, jolloin on kaikkein eniten hengitystieinfektioita.

Epäily herää, jos 14 vuorokauden aikana Wuhanista saapumisen jälkeen sairastuu oireisiin, joita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus. Toinen mahdollisuus tautiin on silloin, jos on ollut yhteydessä ihmiseen, jolta Wuhanin koronavirus on varmennettu.

– Tämä laukaisee epäillyn. Sen jälkeen pyritään mahdollisimman nopeasti varmentamaan, onko kyseessä minkä mikrobiin aiheuttama infektio. Ei tutkita vain ainoastaan sitä koronaa vaan influenssaa ja muita mahdollisia hengitystieinfektion aiheuttajia.

Taudin vakavuutta ei vielä tiedetä

Koronavirus on Suomessa tavallinen hengitystieinfektioita aiheuttava virus, joka aiheuttaa flunssaa etenkin talvikaudella. Puumalaisen mukaan Wuhanin viruksesta tekee poikkeuksellisen se, että se voi olla aikaisempien sars- ja mers-tautien kaltainen, eläimestä ihmiseen tarttunut virus. Se voisi aiheuttaa vakavamman taudinkuvan kuin tavallinen, flunssaa aiheuttava koronavirus.

– Mutta emme vielä tiedä, miten vakava tämä taudinkuva on. Usein epidemiatilanteessa, jos tästä nyt epidemia tulee, löydetään ensin ne kaikkein vakavimmat tautitapaukset, mutta ei lieviä tai jopa oireettomia tartuntoja. Tässä vaiheessa on liian varhaista lähteä arvioimaan, miten vakava tämä infektio olisi.

– Maailman terveysjärjestö on alustavasti esittänyt, että tämä ei olisi yhtä vakava kuin sars aikanaan oli, mutta tiedot täydentyvät joka päivä, Puumalainen sanoo.

Wuhanin koronavirusta vastaan ei vielä ole olemassa laajempaan käyttöön soveltuvaa rokotetta tai viruslääkehoitoa. Kehitystyötä tehdään, mutta Puumalaisen mukaan se on vasta alkuvaiheessa.