Suomi on kiinalaisten suosiossa, edes matkan kalleus ei ole este

Suomi on nyt Pohjoismaiden keskinäisessä kisassa se kohde, jonne kiinalaiset haluavat matkustaa. Joulupukki, revontulet ja lumi vetävät Suomeen. Erityisesti Lapissa alkavat kapasiteettirajat kuitenkin tulla vastaan.

–Kasvun rajoitteet koskevat vain huippusesonkia. Niiden ulkopuolella on kasvun varaa, sanoo Visit Finlandin toimitusjohtaja Paavo Virkkunen.

Kysymys kuuluukin, mitä kiinnostavaa tekemistä keksittäisiin, että kiinalaiset tulisivat Suomeen myös muulloin kuin talvella?

–Sen pitää liittyä luontoon. Luonto on kiinalaisille hit point, sanoo Tian Zhang.

Zhang sanoo, että Kiinan eteläosissa on kesällä valtavan kuumaa ja ilman laatu huono. Suomeen matkustaminen voisi olla hyvä vaihtoehto.

Myös Paavo Virkkunen uskoo, että kesässä olisi potentiaalia.

–Kiinassa on valtava potentiaali terveys- ja hyvinvointimatkailulle. On vain osattava tuotteistaa luksusmatkailu uudelleen. Kiinalaiselle on luksusta se, mikä meille suomalaisille on arkipäiväistä, esimerkiksi puhdas vesi tai puhdas ilma, Virkkunen sanoo.

Talvilomaan tyytyväisiä

Tian Zhang on varatoimitusjohtaja Nova Roi -yhtiössä, joka omistaa hotellin Joulupukin Pajakylässä napapiirillä Rovaniemellä. Yhtiö on rekisteröity Rovaniemelle, mutta sen omistajat ovat kiinalaisia sijoittajia.

Lokakuussa avattu hotelli on ollut niin kova menestys, että hotellin omistava yhtiö aikoo nykyisen 14 paritalohuoneiston lisäksi rakentaa 30-40 huoneistoa lisää.

–En näe mitään syytä, miksi Kiinasta tulevan matkailun kasvu katkeaisi. Vain terroriteko voisi olla riittävä syy, sanoo Tian Zhang.

Talven matkailukokemuksiin kiinalaiset ovat olleet tyytyväisiä.

–Yhdeksän kymmenestä palaa Kiinaan tyytyväisenä. Tietysti voi olla yksittäisiä asioita, joista valitetaan, mutta ne ovat pieniä juttuja koko loman kannalta, kertoo Tian Zhang.

Edes Suomeen suuntautuvan matkan kalleus ei ole este. Keski- ja Etelä-Euroopan suuriin kaupunkeihin pääsee Kiinasta viikon lomalle parilla tuhannella eurolla. Suomeen matkustaminen maksaa tuplasti sen, 4000-5000 euroa.

–Palkkatason nousu Kiinassa merkitsee, että yhä useammalla on entistä enemmän rahaa matkustaa. Toisaalta Kiinan suurkaupungeissa hintataso ei kovin paljon poikkea Suomen hintatasosta, sanoo Zhang.