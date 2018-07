Suomi lähettää noin 30 henkilöä auttamaan Ruotsin metsäpalojen sammuttamisessa

Sää suosi uutta unikekoa – toimitusjohtaja Tapani Bastman heitettiin mereen Naantalissa

Vuoden unikeko on tänä vuonna Turun Seudun Energiatuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman. Visit Naantali kuvailee tiedotteessa Bastmania ihmiseksi, jolla on vankka energia-alan kokemus. Hän on esimerkiksi tunnettu naantalilaisesta teollisuuskohteesta, jonka rakennustyöt toteutettiin ensimmäisenä Suomessa allianssimallilla. Lue lisää