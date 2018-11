Suomessa on valtava Black Friday -hypetys, ja se johtuu meistä itsestämme – suomalainen juoksee hanakasti alennusten perässä

Alennusmyyntikampanja Black Friday on nyt esillä suurempana kuin koskaan ja se on levinnyt ihan joka puolelle maata.

Suomessa on käynnissä valtava Black Friday -hypetys, mutta se johtuu pitkälti meistä itsestämme – me rakastamme alennusmyyntejä.

– Suomalainen on hyvin hintatietoinen ostaja ja varmasti juoksee hanakasti alennusten perässä. Niinpä on ajateltu, että tämä on Suomeen sopiva alennuskampanja-aika, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen analysoi Lännen Medialle.

Alennusmyyntikampanja Black Friday on nyt esillä suurempana kuin koskaan.

– Vaikuttaa, että se on kasvanut viime vuodesta, kun katsoo, miten kaupat ja ketjut ovat panostaneet markkinointiin. Tosin vielä ei ole tutkimustuloksia, miten myynti oikeasti lähtee menemään.

Aiemmin Black Friday oli Loikkasen mukaan Helsinki-, Tampere- ja Turku-painotteinen, mutta nyt kampanja on levinnyt ihan koko Suomeen.

– Ei mahda olla sellaista kylää, missä ei tiedettäisi Black Fridayta.

Viime vuoden kova suosio innosti muut mukaan

Suuren suosion taustalla on Tuula Loikkasen mukaan se, että jo viime vuonna nähtiin, että Black Friday sai ihmisiä liikkeelle. Tämä on innostanut nyt muita osallistumaan.

Marraskuu on perinteisesti ollut kaupoille niin sanottu peruskuukausi, jolloin ei ole ollut isoja myyntipiikkejä isänpäivää lukuun ottamatta.

– Pikkuhiljaa Black Friday alkaa näkyä marraskuun myyntitilastoissa. Myynnissä oli pientä kasvua viime vuonna.

Kaupan liiton mukaan voimakkaimmin myynti on kasvanut marraskuussa kodintekniikassa, jossa myös Black Friday -kampanjointi on suurinta.

Parina viime vuonna myös tavaratalokauppa on ollut marraskuussa keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna suurempaa kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Kampanja on kasvanut jo koko viikoksi

– Viime vuonna oli näkyvillä Black Weekend eli viikonloppu, mutta nyt kampanja on kasvanut jo koko viikoksi.

Suomessa Black Friday on ollut 5–6 vuotta. Kampanja syntyi, kun ihmiset alkoivat yhä enemmän ostaa verkosta ja tajusivat, että Amerikasta voi hyvin ostaa Black Friday -tarjouksia.

– Suomalaiset kuluttajat lähtivät ensin sinne. Sitten kaupat tajusivat, että suomalaiset ostavat verkosta ulkomailta, niin näinhän kannattaa tehdä Suomessakin.

Black Friday lähti liikkeelle Suomessa nimenomaan verkkokauppapuolelta. Verkkokaupat innostuivat kampanjasta ensin, sen jälkeen ale alkoi valua kivijalkoihin. Viimeiset pari vuotta Black Friday on näkynyt kivijalkaliikkeissäkin.

Viime vuonna mukaan lähtivät ruokakaupat ja ne ovat mukana nytkin.

Uutta on se, että alennuksessa on tavaroiden lisäksi erilaisia palveluita. Esimerkiksi matkatoimistot myyvät Black Friday -matkalippuja.

– Viime vuonna oli jo palveluita mukana, ja nyt palveluiden määrä on vain lisääntynyt, Loikkanen arvioi.

Kuluttajille on suunnattu jo varoituksen sanoja

Kuuma ale-hypetys on tuonut mukanaan jo kuluttajille suunnattuja varoituksen sanoja.

Kuluttajatutkimus selvitti, että Black Friday -alennukset ovat uskottua pienempiä: kolmanneksella kaikkein suosituimmista tuotteista hinta nousee.

Hintaopas kannustaakin kuluttajia tarkkaavaisuuteen, sillä Hintaoppaan sadan haetuimman tuotteen listalla 32 prosentilla tuotteista havaittiin hinnannousuja vuoden 2017 Black Fridayna.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva puolestaan kehottaa pitämään pään kylmänä: kannattaa pohtia, tarvitseeko tuotteen ihan oikeasti.