Suomessa on nautittu poikkeuksellisesta lämmöstä – Mustasaaressa lämpötila nousi 4,7 asteeseen

Lauantaina rikottiin talven lämpöennätyksiä eri puolilla Suomea.

Länsi-Suomessa useilla paikkakunnalla mitattiin vähintään 8 asteen lämpötiloja. Ajankohdan ennätyksiä rikottiin myös Mustasaaressa, jossa lämpötila nousi 4,7 asteeseen.

Lämpimintä oli Pirkanmaan Juupajoella, jossa mitattiin lauantaina päivällä 9,4 lämpöastetta. Satakunnan Karviassa lämpötila kohosi 9,3 asteeseen.

–Kyseisillä mittausasemilla ei ole koskaan aiemmin mitattu näin korkeita lämpötiloja tähän aikaan vuodesta eli nämä ovat asemakohtaisia mittausennätyksiä, kertoo päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilmatieteen laitokselta.

Myös Pohjois-Suomessa on ollut poikkeuksellisen lämmintä, sillä esimerkiksi Pellossa päästiin päivällä 8,5 lämpöasteeseen. Ajankohdan lämpöennätys rikottiin myös Enontekiön Kilpisjärvellä, jossa mitattiin 6,1 astetta.

Hoppula pitää lauantaina mitattuja lämpötiloja ajankohtaan nähden poikkeuksellisina.

–Esimerkiksi Keski-Suomessa on useita asemia, joilla näin lämmintä on ollut harvemmin kuin kerran 30 vuodessa. Sama tilanne on Pellossa, Sodankylä ja Kemissä. Jyväskylässäkin tämän päivän lämpötila oli neljän paikkeilla, mikä on seitsemisen astetta tavanomaista korkeampi. Myös Helsingissä oli noin neljä astetta tavanomaista lämpimämpää.

Keskiviikon jälkeen kylmenee

Hoppulan mukaan sunnuntaina tuskin enää ylletään lauantain lämpötiloihin runsaamman pilvisyyden vuoksi. Sunnuntaina Keski- ja Pohjois-Suomen yli liikkuu vesisateita ja lämpötila jää viiden asteen vaiheille, Lapissa puolestaan 2–5 asteen tuntumaan.

Miten tästä eteenpäin, uumoilevatko lämpötilat jo kevään tuloa?

–Tuleva viikko näyttää puoleen viikkoon saakka hyvin lauhalta. Päivälämpötiloissa päästään laajalti viiden asteen paikkeille Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Keskiviikon jälkeen säässä tapahtuu kuitenkin käänne, sillä pohjoisesta virtaa viileää ilmaa.

Etelä-Suomessa päivälämpötila laskee ennusteiden mukaan jo pakkaselle. Lapissa päivälämpötilat tippuvat pakkaselle lähemmäksi kymmentä astetta. Muualla Suomessa pakkasta on 3–6 astetta.

Maaliskuuhunkin siirrytään näillä näkymin muutaman asteen pakkasessa.