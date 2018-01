Suomessa muutamia tapauksia supertubia joka vuosi

Lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi yleistyy Venäjällä. Suomi on kuitenkin valppaana, eikä varsinaista huolta taudin leviämisestä rajan yli ole.

Suomessa todetaan vuosittain muutama tapaus lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia.

–Tapausmäärät eivät ole viime vuosina lisääntyneet, sanoo HUS:in infektiotautien poliklinikan lääkäri Pia Kivelä.

Itärajan takana Venäjällä lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi sen sijaan leviää nopeasti.

Tauti ei kuitenkaan ole aina kuolemantuomio, sillä se kyetään nujertamaan useita eri lääkkeitä yhdistelemällä. Tuberkuloosi leviää hengitysilman kautta kuten flunssa, mutta vaatii tarttuakseen pitkäkestoista altistumista sairastuneen seurassa.

–Vaikka tuberkuloosi on hirvittävän hidas hoitaa, se on onneksi huonosti tarttuva. Jos istuu esimerkiksi samassa huoneessa tai bussissa sairastuneen kanssa, se ei tartu heti, kertoo keuhkosairauksien erikoislääkäri ja tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari.

Vasankarin mukaan tarvitaan läheisyyttä, jollaista voi kokea esimerkiksi perheenjäsenien kesken samoissa pienissä tiloissa aikaa viettäen.

–Siltikään kaikki eivät välttämättä saa tartuntaa. Jos 100 altistuu, niin ehkä 30 heistä voi saada tartunnan. Valtaosalla elimistö pystyy käsittelemään tartunnan. Ehkä noin kolme noista sadasta milloinkaan saisi taudin, eikä se välttämättä puhkeaisi vuosiin tai vuosikymmeniin.

Kuinka Suomi on varautunut tuberkuloosiin?

Vasankarin mukaan tietyt varautumiset on Suomessa tehty.

–Tubia pidetään meillä yleisvaarallisena tautina, mutta Suomen terveysministeriö pitää yllä tiettyä valppaustasoa jatkuvasti.

Suomessa perustettiin vuonna 2006 valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma, jonka tavoitteina ovat muiden muassa uusien tartuntojen tehokas ehkäisy, sairastumisriskin vähentäminen ja terveydenhuoltohenkilöstön parannetut tiedot ja taidot. Ohjelmaan kuuluu jokaisesta yliopistollisesta sairaalasta yksi erikoislääkäri ja lisäksi erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

–Tällainen vakava tuberkuloositapaus osuu yksittäiselle lääkärille tai keskussairaalaan hyvin harvoin. Tuberkuloosiohjelma pistettiin pystyyn sillä ajatuksella, että tällaiset lääkkeille vastustuskykyiset taudit ovat haastavia hoitaa.

Tartunnan saanut voi olla suomalaissyntyinen tai muualta maahan saapunut.

Vasankarin mukaan Suomen itäinen raja on maailman suurimpia taudin ilmaantumisrajoja. Suomessa tulee ilmi noin 250 tuberkuloositapausta vuodessa, mikä on alle 10 tapausta 100 000 ihmistä kohti.

–Lääkkeille vastustuskykyistä tautia Venäjällä on suhteellisen paljon. Pietarissa ja sen alueella asukkaita on melkein saman verran kuin meillä Suomessa. Sillä alueella vaara tuberkuloosista on vähän samanlainen kuin meillä aikoinaan taudin ollessa kansantauti.

Ei välitöntä vaaraa, mutta tautia ei saa unohtaa

–Me olemme Suomessa valppaina. Filha on WHO maailmanterveysjärjestön yhteistyökumppani ja olemme jatkuvasti muiden pohjoismaiden kanssa yhteyksissä. Seuraamme myös Venäjän tilannetta.

Venäjällä lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia esiintyy lähinnä vankiloissa, maahanmuuttajien ja vähempituloisten keskuudessa, jossa tilat ovat ahtaat ja köyhät.

–Tällaiset vähemmistöt eivät ole herkkiä siirtymään muihin maihin, eikä täältä meiltäkään Venäjälle matkaavat ole kovin usein heidän kanssaan tekemisissä.

Vasankarin mukaan suurta uhkakuvaa supertuberkuloosin leviämisestä ei ole, mutta asiaa ei kuitenkaan saa unohtaa.

–Tuberkuloosiin ei ole tullut pitkään aikaan uusia lääkkeitä. Jos lääkkeiden teho menetetään, niin ollaan tietyllä tapaa siinä tilanteessa, missä oltiin noin 40–50 -luvuilla kun tuberkuloosia oli meillä kansantautina.