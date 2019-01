Suomessa kierrätettiin ennätysmäärä renkaita viime vuonna – Rengaskierrätys: ”Kuopat teillä aiheuttavat helpommin vaurioita”

Viime vuoden parantunut taloustilanne sai suomalaiset vaihtamaan vanhat ja kuluneet renkaat uusiin, arvioi Suomen Rengaskierrätys ennätystulosta.

Viime vuonna Suomessa kerättiin erilaisia käytöstä poistuneita auton renkaita ennätysmäärä, yli 57 000 tonnia. Jos yksi pieni henkilöauto painaa tonnin, määrä vastaisi painoltaan 57 000:ta henkilöautoa.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen on tyytyväinen lukuun. Edellinen ennätys vuodelta 2015 parani 1 700 tonnilla.

Renkaiden vaihtoa vauhditti parantunut taloustilanne.

– Takana on muutama taloudellisesti huono vuosi. Renkaita on ajettu vähän huonommiksi kuin normaalisti, ja nyt on ollut kertynyttä painetta vaihtaa renkaita, Tuominen arvelee Lännen Medialle.

Suomalaiset vaihtavat henkilöautoihin renkaansa keskimäärin 6,2 vuoden välein. Usein niiden kunto on Tuomisen mukaan siinä vaiheessa lain sallimilla rajoilla.

Renkaita kuluttavat haasteelliset ajokelit ja vaikutusta on myös teiden kunnolla.

– Jos tienpinta on karkea, se kuluttaa enemmän rengasta. Kulunut asfaltti ei ole karkea, mutta teillä on esimerkiksi kuoppia. Niistä voi tulla helpommin vaurioita.

Hyvä materiaali esimerkiksi meluvalleihin

Suomessa renkaat pystytään kierrättämään lähes sataprosenttisesti. Rengasmateriaalia on Tuomisen mukaan hyödynnetty hyvin paljon maanrakentamisessa.

– Se on hyvä, lämpöä eristävä materiaali, jota pystyy käyttämään lämmöneristyksissä. Se on myös kevyt materiaali esimerkiksi meluvalleihin, jolloin niiden pohjarakenteita ei tarvitse tehdä niin vahvoiksi.

Rengasmateriaali johtaa myös hyvin vettä.

– Viime vuosina sen hyötykäytössä on otettu suuria harppauksia myös esimerkiksi vedenpuhdistuksessa sekä asvaltin sidosaineena, Tuominen kertoo.

Suomen Rengaskierrätys Oy huolehtii tuottajavastuuyhtiönä renkaiden kierrätyksestä maahantuojien ja valmistajien puolesta.

Yhtiön jäsenten määrä kasvoi viime vuonna 77 yrityksellä. Tuomisen mukaan käytettyjä autoja maahantuovat yritykset ovat lisääntyneet.

Tällä hetkellä kierrätysjärjestelmään kuuluu kokonaisuudessaan 410 tuottajaa.

Fakta: Renkaiden kierrätys Suomessa

Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin Suomessa vuonna 1996.

Renkaiden kierrätys toteuttaa jätelakia ja siihen liittyvää valtioneuvoston asetusta käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä. Hallituksen kärkihanke helpottaa renkaan käyttöä tehokkaana maantäyttöaineena.

Kierrätysvelvoitteen hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat perustivat vuonna 1995 Suomen Rengaskierrätys Oy:n. Yhtiön osakkaina ovat Autonrengasliitto ry, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj ja Oy Suomen Michelin Ab.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n jäseniä ovat renkaiden valmistajat, maahantuojat tai renkailla kulkevien laitteiden valmistajat ja maahantuojat. Yhtiön tehtävänä on organisoida jäseniensä puolesta käytöstä poistettujen renkaiden keräily ja hallinnointi, järjestää käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto, varastointi, uudelleenkäyttö tai muu hyödyntäminen tai käsittely.

Tavalliselle autoilijalle palvelu näkyy renkaiden ostamisen yhteydessä maksattavana kierrätysmaksuna. Vanhat renkaat voi palauttaa maksutta kierrätettäväksi mihin tahansa Rengaskierrätyksen vastaanottopisteeseen.