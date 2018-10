Suomessa ihmetellään jättimäisten datakeskusten tuloa maahan – Hamina, Sotkamo ja Business Finland ovat kaikki yhtä ymmällään

Analyysi: Liike-elämästä politiikkaan tulleet ministerit eri suuntiin: Bernerillä tuskin paloa jatkaa, mutta Sipilän "ukko" ei tahdo vaihtoon

Nykyhallitus on uskaltanut sorkkia pyhiä opinkappaleita. Etujärjestöjen valmiiksi viilaamat pilkunpaikat eivät ole sellaisenaan kelvanneet pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), mistä seurauksena on ollut montakin ylikuumentumista työmarkkinoilla. Kiehuviin vesiin on useasti sukeltanut myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner , joka Sipilän tapaan tuli politiikkaan liike-elämästä. Lue lisää