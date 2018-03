Suomen oma Solsidan osuu nauruhermoon: Jättekiva irrottelee parisuhteella

Jättekiva *****

Käsikirjoittajapariskunta Karoliina ja Niklas Lindgren ovat panneet oman suhteensa likoon uutuussarjassa Jättekiva.

Sarja perustuu löyhästi pariskunnan omiin kokemuksiin. Lähtökohtakin on suoraan Lindgrenien elämästä. Aino (Anna Paavilainen) on kotoisin Lapista. Hänen miehensä Micke (Elmer Bäck) on suomenruotsalainen.

Pariskunta joutuu törmäyskurssille, kun Micke tekee konkurssin ja he muuttavat Micken vanhempien omistamaan luksusasuntoon. Ympäristö vaikuttaa molempiin eri tavoin. Mickelle se on paluu lapsuuteen ja vanhoihin suomenruotsalaisiin tapoihin. Aino taas näkee miehessään uuden puolen, josta hän ei ole yhtä innoissaan kuin mies itse.

Jättekivassa huumori kukkii ja päähenkilöt ovat samaistuttavia. Molempien piirteillä vitsaillaan rankastikin, mutta rakkaudella. Vitsit eivät ole päälleliimattuja vaan ne kumpuavat tilanteista, joihin pariskunta joutuu ja joissa he ovat eri mieltä asioista.

Romanttisesta komediasta mieleen tulee Ruotsissa huippumenestynyt Solsidan. Jotain samaa on myös brittiläisessä Rimakauhua ja rakkautta (Cold feet) -sarjassa. Jättekiva on näiden sarjojen tasolla. Sitä katsoessa tulee viihdytetty, hyvä olo. Dialogi on uskottavaa, mutta hauskaa.

Toivottavasti sarja saa jatkoa, sillä olisi makoisaa nähdä, miten Ainon ja Micken käy lapsiperhearjessa. Sitä paitsi sitä vaihetta käsikirjoittajat elävät nyt. Ehkä he ovat pian valmiita jakamaan kokemuksensa yleisön kanssa.

Elisa Viihde 1.3. alkaen