Suomen kovin Trump-fani laittaa stetsonin päähänsä ja ajaa amerikkalaisella sheriffiautolla Helsinkiin

Jari Mäki laittaa tulevana maanantaiaamuna päällensä Amerikan lipusta tehdyn paidan ja päähänsä stetsonin. Sitten hän starttaa amerikkalaisen sheriffiautonsa Ilmajoen Koskenkorvalla ja ajaa Helsinkiin seuraamaan suuren idolinsa, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Suomen-vierailua.

– Ennen lähtöäni nostan Jari Mäki Oy:n lipputankoihin kahden maan, Suomen ja Yhdysvaltain, liput. Ehkä näen matkalla Trumpin autoja, mutta en tiedä, näenkö itse isäntää, Mäki tuumii Lännen Medialle.

Hän on kuitenkin jo kerran nähnyt vilaukselta Trumpin. Mäki meni nykyisen elämänkumppaninsa Sisko Takanevan kanssa kihloihin maaliskuussa Floridassa West Palm Beachissa ja matkalla tapahtui mielenkiintoinen yhteensattuma.

– Muutaman päivän päästä kihlajaisista kaduilla oli paljon sheriffejä, poliisiautoja ja helikopteri ilmassa. Air Force One laskeutui, ja tunnin päästä siitä Trumpin autosaattue ajoi ohitsemme neljän metrin päästä. Trump heilutti kättä juuri kohdallani. Hyvänen aika, sehän tunsi minut, hän naurahtaa.

Mäen mukaan Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisella on Suomelle valtava julkisuusarvo. Hän löi jo etukäteen pienen vedon, että suurvaltajohtajat valitsevat tapaamispaikaksi Suomen maan puolueettomuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Amerikkalaisen tavaran erikoisliikettä Koskenkorvalla pitävä Mäki toivoo, että vierailulla ei tapahdu mitään traagista ja kaikki menee hyvin.

– Villi veikkaukseni on, että Trump ja Putin sopivat joitakin asioita Naton laajentumisesta ja kauppasodasta. Suojatullien korotuksella Trump suojelee vain omaa maailmaansa ja yhdysvaltalaisia yrityksiä. Minäkin toimisin hänen asemassaan ihan samalla tavalla.

Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikka Suomeen

Koskenkorvan sheriffi on erittäin tyytyväinen Donald Trumpin toimintaan presidenttinä. Hänen mukaansa yritysverotuksen lasku ja suojatullit ovat nostaneet työllisyyttä Yhdysvalloissa.

Mäki on huomannut, että Yhdysvalloissa on entistä enemmän Made in USA -henkeä. Hänen mukaansa Trump on puuttunut liialliseen maahantuloon.

Mäki toivoo, että Suomessakin harjoitettaisiin Yhdysvaltain kaltaista kireää maahanmuuttopolitiikkaa. Hänen mielestään turvapaikanhakijat pääsevät Suomeen löyhin perustein.

Mäki löytää Trumpin toiminnasta myös pientä parannettavaa. Hän toivoo Yhdysvaltain presidentiltä enemmän harkintakykyä Twitter-viestintään ja nettiliikenteeseen.

Donald Trumpin Suomen-vierailu on aiheuttanut myyntipiikin Mäen amerikkalaisen tavaran erikoisliikkeessä. Aidot Yhdysvalloissa tehdyt punaiset "Make America Great Again" -lippalakit ovat erityisen haluttuja.

Myös t-paitoja ja halvempia lippalakkeja menee kaupaksi hyvin.

Jos Mäki saisi päättää, hän veisi Trumpin Suomessa Lappiin huskysafarille. Yhdysvaltain presidentti näkisi, että Suomessa on raikasta, puhdasta ja turvallista.

– Syöttäisin hänelle ruokana perunoita ja läskisoosia, jälkiruokana olisi kaurapuuroa ja ruisleipää sekä juomana kylmää maitoa, eli ihan tavallista ruokaa. Tuliaiseksi Suomesta antaisin Trumpille Koskenkorvapullon, josta hän voisi ottaa heikolla hetkellä.

"Mielenosoituksista ei ole mitään hyötyä"

Jari Mäki luottaa vankasti Trumpiin, mutta Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia hän vähän pelkää.

– Suomen on pakko olla Venäjän kanssa hyvissä väleissä. Arvostin Urho Kekkosta aikanaan. Silloin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin mennä venäläisten kanssa kalaan ja ottaa vodkaa.

Mäki kuitenkin uskoo, että Nato-maiden Norjan ja Viron läheisyys ja selustassa ystävälliset suhteet Trumpin Yhdysvaltoihin suojelevat Suomea.

Koskenkorvalaista yrittäjää harmittaa, että Helsingissä pidetään useita mielenosoituksia Trumpin ja Putinin tapaamisen aikana. Hänen mukaansa vierailu tuo Suomelle valtavasti kuuluisuutta, hotellit ja ravintolat ovat täynnä ja bensaa menee kaupaksi.

– Miksi kaikki asiat nähdään niin negatiivisena. Se ei tee kesää tai talvea, että pojat näkevät Suomessa muutaman marssin. Vähän minua jännittää tulla Helsinkiin Amerikka-varusteissa, mutta ei kai nyt kukaan käy pohjalaiseen käsiksi.