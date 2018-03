Suomen ainoana puhekanavana tunnettu Yle Puhe uudistui, lähetyksissä kuullaan nyt keskustelun lisäksi musiikkia – "Musiikki on mauste ja hengähdystauko"

Palautetta tuli alussa paljon. Ohjelmapäällikkö Olli Junes vakuuttaa musiikin parantavan kanavan kuulokuvaa kokonaisuudessaan.

Yle perustelee runsaasti palautetta saanutta uudistusta tarpeella raikastaa kanavan ilmettä ja sisältöä kohderyhmävetoisemmaksi.

Puheohjelmiin mieltyneiden kanavavalinta Yle Puhe uudisti ilmettään ja sisältöään. Merkittävin muutos on ollut musiikin lisääminen kanavan ohjelmasisältöön. Uudistus astui voimaan 26. helmikuuta, ja osa kuuntelijoista on ottanut sen vastaan kummastellen.

Ohjelmapäällikkö Olli Junes kertoo, että kanavan ilmettä on tahdottu raikastaa muutoksilla ohjelmatarjontaan ja juontajiin sekä lisäämällä musiikkitarjontaa. Yle Puheella ei ole aiemmin soitettu musiikkia..

Uusina jäseninä Yle Puheen tiimiin ovat juontajina tulleet Monna Tervo, Jan Fredriksson sekä Ruben Stiller.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä muutoksiin

Muutos ei ole ollut kaikille mieleen, sillä moni kuuntelee kanavaa juuri pelkän puheen vuoksi. Uudistunut kanava on toiminut nyt viikon verran ja palautetta on riittänyt.

–Palautetta on tullut tosi paljon, mikä on tosi hieno asia. Se kertoo, että kanavan ohjelmistoon suhtaudutaan intohimoisesti, Junes kertoo.

–Alkuviikosta tuli aika paljon musiikkia kummastelevaa ja vastustavaa palautetta. Viikon puolivälissä kritiikin kärki taittui ja hiljentyi hieman.

Kanavan tuoreuttaminen ei ole ollut aivan kaikille ongelma. Junes kertoo, että Yle on saanut myös kehuja.

Muutosta ensin vastustaneet ovat hetken kuunneltuaan kokeneetkin soitetun musiikin hyväksi.

–Olemme saaneet myös positiivista palautetta. Jotkut ovat sanoneet, että maltillinen musiikin soittaminen sopii hyvin sisältöön.

Musiikki parantaa kuulokuvaa

Yle Puheella soitetaan noin 20 musiikkikappaletta päivässä arkisin, mikä on suhteessa varsinaisiin musiikkikanaviin todella pieni määrä.

Musiikkikanavilla kappaleita voi Juneksen mukaan soida jopa kymmenen tunnissa.

Musiikkia kuullaan pääosin ohjelmissa Puheen Aamu, Akti, Keskipäivän klassikko ja Nosto. Iltaviiden jälkeen musiikkia ei arkisin soiteta lainkaan. Viikonloppuisin musiikkia kuullaan jonkin verran riippuen urheilulähetysten määrästä.

–Olemme suunnitelleet uuden kanavan tarkasti. Kuulokuva on hyvä, se kuulostaa siltä mitä suunniteltiinkin. Halusimme antaa keskittyneeseen kuunteluun musiikkihetkiä. Kanavalla on vyöhykkeitä, joissa on musiikkia ja joissa ei ole.

–Musiikki on mauste ja hengähdystauko.

Miksi piti uudistaa?

Varsinainen syy uudistukseen on se, että Yle Puhe tavoittelee pääasiallisesti 30–44 -vuotiaita kuuntelijoita. Yle Puhe tahtoo myös palvella ihmisiä, joita ei ole liikaa palveltu muilla kanavilla soittamalla "lempeän vaihtoehtoista ja uusia elämyksiä tarjoavaa" musiikkia.

Säästöstäkään ei ole kysymys. Junes mainitsee, ettei ole aivan ilmaista soittaa valtakunnallisella kanavalla musiikkia.

–Tosiasia on se, että Yle puheella on ollut varsin hyvin kuuntelijoita, keskimäärin puoli miljoonaa viikkokuuntelijaa. Alle puolet näistä on ollut varsinaista kohderyhmää. Halusimme uudistuksen avulla tavoittaa paremmin kohderyhmämme kuuntelijat.

Junes ei muista, että musiikkia olisi varsinaisesti koskaan toivottu kuultavan Yle Puheella.

–Muistan, että olisi joitakin privaattikeskusteluja ollut, joissa osapuolet ovat toivoneet paria biisiä, jotta jaksaisivat kuunnella kanavaa.