Suomella on yksi maailman parhaista vesitilanteista – kastelua vaativaa ruoantuotantoa voi Luonnonvarakeskuksen mielestä lisätä

Veroasioiden hoito verkossa helpottuu – nämä sinun pitää tietää

Marraskuussa avautuva OmaVero-palvelu on veroasioiden verkkopankki. Sitä kautta voi hoitaa lähes kaikki verotukseen liittyvät asiat. Ensi vuonna käytössä on vain yksi verokortti, joten omia tuloja on seurattava aiempaa tarkemmin. Lue lisää