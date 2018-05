Suomeen syntyi raiskauslainsäädännön absurdi umpikuja, johon Terttu Utriaisen mukaan pitää löytää heti ratkaisu

Utriaisen mukaan korkeimman oikeuden tuore linjaus johti absurdiin tilanteeseen, että 10-vuotias ikään kuin suostuu sukupuoliyhteyteen ja tuomio jää lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. "Suomessa on nyt vähän samanlainen tilanne kuin 1700- ja 1800-luvuilla, jolloin keskusteltiin siitä, voiko lapsi olla raiskauksen kohde."

–Suomeen on syntynyt lainsäädännöllinen ongelma, joka tulisi ratkaista heti, vaatii rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen .

Korkein oikeus linjasi tällä viikolla, että sukupuoliyhteys 10-vuotiaan lapsen kanssa ei ollut raiskaus. Utriaisen mukaan linjaus kertoo siitä, että Suomen raiskaussäännöstössä on jouduttu umpikujaan.

Utriainen korostaa, että korkein oikeus on tulkinnut lakia ihan sananmuotonsa mukaan, eli että avuton tila ei ole välttämättä ikä.

–Tämä on johtanut aivan absurdiin tilanteeseen, että tämmöinen 10-vuotias ikään kuin suostuu tähän sukupuoliyhteyteen ja tuomio menee lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, Utriainen kommentoi perjantaina Lännen Medialle.

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa asiassa, jossa parikymppinen mies oli yhdynnässä 10-vuotiaan lapsen kanssa kerrostalon pihalla Pirkanmaalla syksyllä 2016. Turun hovioikeuden päätös jäi voimaan. Sen mukaan sukupuoliyhteys ei ollut raiskaus.

Tällainen tulkinta johtuu Utriaisen mukaan raiskaustunnusmerkistöstä ja siitä, että Suomessa ei ole sellaista kriminalisointia, joka esimerkiksi Ruotsissa on nimeltään lapsen raiskaus. Se perustuu siihen, että lapsi ei voi antaa suostumusta.

–Tilanne on johtanut meillä semmoiseen, että ikään kuin pohdimme, onko lapsi avuttomassa tilassa ja onko hän antanut suostumuksensa.

Utriainen vertaa nykytilannetta jopa parinsadan vuoden takaiseen aikaan.

–Suomessa on nyt vähän samanlainen tilanne kuin 1700- ja 1800-luvuilla, jolloin keskusteltiin siitä, voiko lapsi olla raiskauksen kohde.

Silloin oltiin sitä mieltä, että ei voi olla, koska lapsi ei fyysisesti pysty vastustamaan raiskausta. Utriaisen mukaan raiskauksen tunnusmerkistö oli silloin laadittu aika lailla niin kuin se on nytkin, eli edellyttää fyysistä vastustusta.

Utriainen muistuttaa, että Suomessa on viimeksi muutettu raiskaustunnusmerkistöä vuonna 2014. Silloin esitettiin, että olisi siirrytty siihen, että raiskaus on sukupuoliyhteys, johon ei ole saatu suostumusta.

–Se ei mennyt silloin läpi, vaan siihen tuli tämmöinen lisäys toiseen momenttiin: Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Viisain ratkaisu olisi Utriaisen mukaan nyt se, että Suomessa uusittaisiin rikoslain 20. luku.

–Sen perussäännössä olisi raiskaus, joka perustuu siihen, että raiskaus on sukupuoliyhteys, johon ei ole annettu suostumusta. Sitten tulisi ihan niin kuin Ruotsissa ja Englannissa, erillisenä kriminalisointina lapsen raiskaus. Se laadittaisiin siten, että siihen ei voi antaa suostumusta.

Oikeusministeriö on Utriaisen mielestä Suomessa hyvin konservatiivinen.

–Se yleensä muuttaa lakeja vasta sitten kun Saksassa ja Ruotsissa on muutettu. Tosiasiassa Suomeen kopioidaan lakeja sieltä.

Utriaisen mukaan Saksa on muuttanut viime vuonna raiskaussäännöksen ja Ruotsissa muutos on vireillä siihen, että raiskaus on sukupuoliyhteys, johon ei ole saatu suostumusta.

Hän uskoo, että muutos tulee Suomessakin, kunhan muut muuttavat ensin. Suomi kulkee vain pahasti jälkijunassa.

Lännen Media uutisoi 25.3. raiskauslainsäädännön muuttamisesta suostumukseen perustuvaksi.

Kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) epäili tuolloin, että muutos voisi palauttaa uhrin pukeutumisen ja käytöksen käsittelyn oikeussaleihin. Hän epäili, että oikeudenkäynnit myös vaikeutuvat.

Terttu Utriainen tyrmäsi huolen Lännen Medialle. Hän näki muutoksen periaatteellisena kannanottona.

Utriainen totesi, että muissa länsimaissa, kuten USA:ssa ja Britanniassa, suostumukseen perustuva raiskauslainsäädäntö on toiminut hyvin.