Suomalaisuus innoittaa trendikellojen tekijöitä maailmalla – jopa Lasse Virén on ollut inspiraationa

Suomalaisen juoksijalegendan ansiosta trendikkäiden amerikkalaisten ranteesta voi bongata suomen kieltä. Mielenkiintoinen tarina liittyy myös siihen, miten Hailuoto ja Sasu Ripatti opettivat brittiveljeksille sanan "vapaus". Ja kuka oikein on Sasu Ripatti, joka kuulee ulkomailla lähinnä kirosanoja?

–Nuorempana yritin lukea kaiken, mitä vain hänestä kirjoitettiin, tai hänen brutaaleista harjoitusmetodeistaan, kertoo amerikkalainen Todd Jacobs sähköpostissaan.

Jacobs omistaa San Diegon liepeillä yrityksen, joka valmistaa Sisu-nimisiä rannekelloja. Nuorena Jacobs kuitenkin haaveili juoksijanurasta ja ihaili suomalaista Lasse Viréniä. Olympiajuoksijaa hänestä ei tullut, mutta kansainvälisen tason triathlonisti ja juoksuvalmentaja.

Jacobs kertoo, miten Virénin kuuluisa kaatuminen ja nousu voittoon Münchenin olympialaisten 10 000 metrillä teki häneen valtavan vaikutuksen. Hän ahmi tietoa tuosta sisukkaasta suomalaisesta.

–Sana "sisu" nousi teksteissä yhä uudelleen esiin Virénin henkisen vahvuuden avaintekijänä, Jacobs muistelee.

Kun Jacobs myöhemmin aloitteli kelloyritystä yhdessä liikekumppaniensa kanssa, hän halusi nimetä sen nuoruuden idolinsa mukaan.

–Ymmärrettyäni "sisun" merkityksen en koskaan unohtanut sitä ja vuosia myöhemmin ajattelin, että siinä olisi oivallinen nimi yrityksellemme.

Lasse Virénille amerikkalainen kunnianosoitus tulee yllätyksenä. Hän ei ole Sisu-kelloista kuullutkaan.

–Eihän siinä mitään, tällaisia juttuja ponnahtaa esiin aina välillä. Joskus kuulee sellaistakin, että joku on antanut lapselleen nimeksi Lasse, hän naurahtaa hyväntuulisesti.

Lapsenvahtihommien keskeltä puhelimeen vastaava Virén kertoo, että ihmiset tulevat vieläkin juttelemaan hänen juoksu-urastaan.

–Jotka urheilua tuntevat, tietävät. Münchenin kymppi on tietysti monen mielessä, Virén sanoo

Sisu on luksusmerkki

Jacobsin Sisu Movements valmistaa luksusrannekelloja, joiden hinnat vaihtelevat sadoista euroista reiluun tonniin. Massiivisten aikarautojen muotokieltä on oikeastaan mahdotonta yhdistää millään tavalla kestävyysjuoksuun.

Niiden voisi hyvin kuvitella olevan kunnianosoitus suomalaisille kuorma-autoille. Itse asiassa suomalaisten kelloharrastajien piirissä on liikkunut huhu, jonka mukaan kellot olisivat saaneet alkunsa, kun joukko amerikkalaisia yrittäjiä oli käynyt Suomessa hieromassa kauppoja Sisu-kuormureista.

Luovana johtaja toimivan Jacobsin mukaan se tarina ei pidä paikkaansa, vaan kyse Virénistä "niin urheilijana, ihmisenä kuin miehenäkin".

Miesten kelloissa kova buumi

Jacobs kertoo päätyneensä kellobisnekseen yhtiökumppaninsa myötä ja myöntää, että ala on aika kilpailtu. Niin sanottuja mikrobrändejä, pieniä kellonvalmistajia putkahtelee alalle jatkuvasti. Internetin ansiosta markkinoille on helppo päästä ja varsinkin miesten kellot elävät kovaa buumia. Osa pienistä yrityksistä keskittyy hiottuun designiin ja luksukseen. Toiset kopioivat tunnettujen brändien muotokieltä.

Edelliseen ryhmään lukeutuu startup-yritys nimeltä Vapaus. Sen kellot edustavat minimalistista retro-henkeä, jossa vaikutteita on otettu 1950-luvun miesten pukukelloista. Vapaus- ja Veli -mallinimillä myytävien kellojen koneistot ovat luksusmerkeille tyypilliseen tapaan sveitsiläisiä ja kellojen hinnat alkavat noin 700 punnasta.

Supisuomalaisesta nimestään huolimatta yrityksen juuret ovat Lontoossa. Sen ovat perustaneet veljekset Oliver ja Rudi Laing vuonna 2016.

Kuten Sisuihin, Vapaus-kellojen nimeen liittyy tarina, joka vie Suomeen. Se alkaa kuitenkin Tanskan Bornholmista.

–Vuonna 2011 veljeni Rudi työsti taideinstallaatiota tanskalaistaiteilija Martin Thaulow´n kanssa. Installaatio sijoitettiin aluksi kauniille Bornholmin saarelle, mutta siirrettiin sittemmin Kööpenhaminaan. Saimme loistavan seikkailun Tanskassa tavatessamme Thaulow´n perhettä, ystäviä ja muita taiteilijoita, Oliver Laing kuvailee sähköpostitse.

Oliver jatkaa, että Tanskan-matkansa jälkeen veljekset ryhtyivät matkustelemaan yhdessä ympäri Pohjoismaita.

–Bornholmin-vierailun jälkeen Rudi kiinnostui erityisesti saarista ja ainutlaatuisesta tunnelmasta, joka löytyy mantereen ulkopuolelta, hän selventää.

Vapaus löytyi lopulta googlaamalla

Kellojen suunnittelun ohella Rudi Laing toimii säveltäjänä. Sitä kautta Hailuoto oli alkanut kiinnostaa saariharrastajaa.

–Rudi sai tietää Hailuodon olemassaolosta luettuaan suomalaisen äänitaitelijan Sasu Ripatin haastattelun. Niinpä kuuden päivän matkallamme Suomeen kävimme siellä, Oliver kertoo.

Oulun edustalla sijaitseva Hailuoto teki veljeksiin niin suuren vaikutuksen, että he tahtoivat palan suomalaisuutta myös kelloihinsa.

–Kyllä, myönnän googlanneeni Vapauden, Oliver tunnustaa.

–Myöhemmin saimme tietää, että brother on suomeksi veli, joten nämä kaksi sanaa tuntuivat sopivan hyvin yhteen, hän kertoo.

Tässä vaiheessa moni lukija luultavasti ihmettelee, kuka on tämä Sasu Ripatti, joka sai kaksi brittiä innostumaan Suomesta ja keräämään yhteisörahoituspalvelu Kickstarterissa yli 100 000 puntaa perustaakseen oman kellomerkin.

–Täällä Britanniassa me pidämme Sasu Ripattia Suomen kansallisaarteena. Mutta hänen musiikkinsa on varmaankin suositumpaa ulkomailla kuin hänen kotimaassaan. Sinun kannattaa ehdottomasti jutella hänelle itselleen! Oliver Laing kehottaa.

"Olin kovin yllättynyt"

Ripatti tunnetaan paremmin taiteilijanimellään Vladislav Delay. Häntä ei ole vaikea löytää, mutta tavoittaminen voi olla hankalaa. Ripatti on esiintynyt edellisen kerran keväällä Abu Dhabissa. Suomessa hänestä ei juuri kuulla. Sähköpostiin hän kuitenkin vastaa.

–Oliverin kommentti aika lailla kuvaa toimintatapaani Suomessa. Olen pyrkinyt olemaan täysin näkymättömissä täällä, Ripatti kuvaa.

Hän kuitenkin suostuu vastaamaan muutamaan kysymykseen, koska "olisihan se kunnia olla Lasse Virénin kanssa samassa jutussa".

Oululaislähtöinen Ripatti on tehnyt elektronisella musiikillaan uraa maailmalla ja asunut muun muassa Berliinissä. Vajaa kymmenen vuotta sitten hän kuitenkin palasi perheineen Suomeen ja asettui Hailuotoon. Kalevan jutussa Ripatti ja hänen muusikkopuolisonsa Antye Greie-Ripatti kertoivat tuolloin halunneensa kasvattaa tyttärensä lähellä luontoa.

Vaikka Hailuoto ei ole kovin suuri, brittiläiset taiteilija-kellonrakentajaveljekset Ripatilta ovat jääneet huomaamatta. Hän kertoo, että kuulee ensimmäistä kertaa myös Vapaus-kelloista ja roolistaan niiden synnyssä.

–Olin kovin yllättynyt tästä stoorista, Ripatti kirjoittaa.

Hän kertoo, että Suomi kiinnostaa maailmalla. Siihen yhdistetään jotain mystisyyttä. Ripatin mukaan monet ulkomailla tuntevat myös suomen kieltä, tosin eri tavalla kuin Laingin veljekset.

–Yritän myös laajentaa heidän kielivarastoaan suomen kielen suhteen, on todella yllättävää miten monet tietävät peruskirosanat suomeksi eivätkä mitään muuta. Tämä aina ihmetyttää. Ehkä me kiroillaan vaan paljon, tai meidän kirosanat on helpompi oppia kuin muut sanat. Kiitos tulee sentään joskus esiin.