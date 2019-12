HELSINKI

Äärijärjestö Isisiä ei ole lyöty, vaikka sen johto on eliminoitu ja järjestön hallussa olleet alueet saatu pääosin vallattua takaisin, sanoo strategian pääopettaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Kaikki juurisyyt sille, miksi Isis aikanaan syntyi, ovat edelleen olemassa, osin entistä voimakkaampina. Isis 2.0 on mahdollinen, Jäntti arvioi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) journalistiseminaarissa tiistaina

Hänen mukaansa Isisin taistelijoita on edelleen eri arvioiden mukaan suuria määriä, yksi esitetty luku on ollut 15 000. Osa taistelijoista on liittynyt muihin ryhmiin ja osa on passiivisia, mutta he voivat tilaisuuden tullen tarvittaessa aktivoitua.

– Isis voi toimia kärsivällisesti, sillä ei ole minnekään kiire. Voidaan puhua tällaisesta sukupolvistrategiasta, jossa jo lapsista koulutetaan toisen sukupolven taistelijoita, Jäntti kertoo.

Hänen mukaansa Isisin nousulle tilaisuuden tarjoava muutos voisi esimerkiksi olla Iranin vaikutusvallan romahtaminen tai jokin muu voimatasapainon voimakas heilahdus Syyrian ja Irakin alueella.

Isisin tappion jälkeen syntyneillä vankileireillä, esimerkiksi al-Holissa, turvallisuustilanne on kehittynyt Jäntin mukaan huonoon suuntaan. Valtavat leirit sitovat paljon kurdijohtoisia SDF-joukkoja minkä lisäksi olosuhteet ravinnon ja lääkinnän suhteen ovat heikot.

Leirien vartijoiden ja vankien välillä on syvä epäluottamus, ja väkivaltaa on käytetty molemmin puolin. Jäntin mukaan leirien sisälle on lisäksi muodostunut sosiaalisia rakenteita, joissa on käytetty väkivaltaa ”kalifaatinomaisesti”.

– Kaikki nämä tekijä huomioiden kaikki mittarit menevät kohti punaista siinä, että turvallisuustilanne on muodostumassa huonommaksi ja huolestuttavammaksi, komentaja Jäntti arvioi