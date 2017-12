Suomalaisten genomeille oma laki ja keskus – ehdotukset lähtivät lausuntokierrokselle

Turun joukkopuukotuksesta yksi on yhä etsintäkuulutettu – poliisi voi viedä syyteharkintaan ilmankin

Poliisi on lopettanut Turun joukkopuukotuksesta epäillyn kuulustelut, mutta kansainvälisellä etsintäkuulutuksella tavoiteltu mies on yhä kadoksissa. Ainakin osa tutkintavankeudesta vapautetuista aikoo hakea korvausta valtiolta. Pidätettynä ollut on saanut jo korvauksia. Lue lisää