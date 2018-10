Suomalaismies tilasi huumeita netistä hyödyntämällä työpaikkaansa – Katukaupan arvo yli 300 000 euroa

Tulli on paljastanut laajan huumausaineiden maahantuonnin ja levityksen Pohjois-Suomessa.

Takavarikoitujen ja levitykseen päätyneiden huumausaineiden katukauppa-arvo on yhteensä yli 300 000 euroa.

Epäiltynä on nuorehko suomalainen mies, joka tilasi Suomeen posti- ja kuriirilähetyksinä huumausaineita vuosina 2017–2018.

Huumausaineiden tilaamisessa ja vastaanottamisessa epäilty hyödynsi työpaikkaansa. Hän tilasi aineita väärillä nimi- ja osoitetiedoilla ja vastaanotti lähetykset itse kuriirilähetyksiä jakelevassa kuljetusliikkeessä. Huumausaineiden hankintaan hän oli käyttänyt virtuaalivaluuttaa kymmeniä tuhansia euroja.

Tulli takavarikoi esitutkinnan aikana yli 1 600 grammaa amfetamiinia, lähes 2 000 grammaa marihuanaa, lähes 600 grammaa kidemäistä MDMA:ta eli ekstaasia ja noin 2 500 ekstaasitablettia. Lisäksi Tulli takavarikoi epäillyn hallusta tuhansia huumausaineiksi luokiteltuja lääkevalmisteita ja yli 14 000 euroa käteistä rahaa.

Tullin mukaan takavarikoitujen huumausaineiden lisäksi levitykseen Pohjois-Suomen alueelle on päätynyt lähes 14 kiloa marihuanaa ja noin 50 000 huumelääketablettia. Esitutkinnan perusteella epäilty on saanut huumausainekaupoista huomattavaa rikoshyötyä.

Tullin esitutkinnan aikana on ollut pidätettynä yksi henkilö, joka on edelleen vangittuna. Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena.

Tapaus siirtyy vuoden 2018 aikana Oulun syyttäjänvirastoon syyteharkintaan.