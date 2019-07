Suomalaisliikemieheen kytkeytyvässä huume- ja dopingtutkinnassa epäillään myös Helsingin poliisin poliisimiestä törkeästä dopingrikoksesta

HELSINKI

Laajassa suomalaisliikemieheen kytkeytyvässä doping- ja huumerikoskokonaisuudessa epäillään myös Helsingin poliisin poliisimiestä törkeästä dopingrikoksesta. Poliisimies vangittiin tammikuussa todennäköisin syin ja vapautettiin maaliskuussa. Syyttäjän mukaan poliisia koskevalla tutkinnalla on liittymä tutkintaan, jossa suomalaisliikemiestä, fitness-vaikuttajan puolisona tunnettua Niko Ranta-ahoa epäillään törkeästä huume- ja dopingrikoksesta.

– Sillä on tietynlainen liittymä tähän pääjuttuun, mutta sen enempää en voi kertoa, kertoo STT:lle kihlakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen, joka toimii tutkinnanjohtajana jutussa.

Kehonrakennuksesta tunnettu

Mäkisen mukaan asiaa kommentoi laajan kokonaisuuden tutkinnanjohtaja Kaarle Lehmus. Lehmus ei kuitenkaan halunnut kommentoida poliisimieheen liittyvää kytköstä STT:lle.

– Poliiseja koskevissa rikosepäilyissä tutkinnanjohtajana toimii aina syyttäjä, ja näiltä osin tämä on ainoa, joka voi jotain lausua. Eli en kommentoi tätä liittymää esitutkinnallisista syistä johtuen, Lehmus sanoo.

Poliisimiestä koskeva tutkinta etenee Mäkisen mukaan pääjutun mukana.

– Häntä (poliisimiestä) ei epäillä huumerikoksista lainkaan, vaan vain dopingrikoksesta, Mäkinen kertoo.

Poliisimies on kilpaillut kehonrakennuksessa ja ollut myös julkisuudessa kehonrakennusharrastuksensa myötä. Poliisimiehen vangitsemisesta aikanaan kertonut MTV kertoi toukokuussa, että poliisimies on pidätetty virasta. STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Helsingin poliisia kommentoimaan, onko poliisimies tällä hetkellä työssä.

Epäillään jatkuneen kahden vuoden ajan

Poliisimiehen epäillään syyllistyneen törkeään dopingrikokseen tammikuun alusta 2017 tammikuuhun 2019, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Tekopaikaksi on merkitty Helsinki. Rikoksen epäillään alkaneen samoihin aikoihin kuin Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksen.

Eilen tuli ilmi, että Helsingin käräjäoikeus on määrännyt jopa neljä miljoonaa euroa Ranta-ahon omaisuutta vakuustakavarikkoon. Vakuustakavarikko on turvaamistoimi, jolla on tarkoitus varmistaa, ettei rikoksesta epäilty voi esimerkiksi kätkeä rikoksesta saamaansa taloudellista hyötyä. Neljä miljoonaa euroa on arvio Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksella saamasta rikoshyödystä.

Hänen puolisoaan, fitness-vaikuttaja Sofia Belorfia epäillään tuottamuksellisesta rahanpesusta. Belorf on muun muassa ruoka- ja treeniohjelmia tarjoava yrittäjä ja Ranta-aholla on puolestaan kiinteistö- ja ravintolabisneksiä Espanjassa. Pariskunta on ollut runsaasti esillä julkisuudessa ja muun muassa kertonut luksushuvilastaan Espanjan Marbellassa.

Poliisi ei ole kertonut tarkemmin, mistä Ranta-ahon huume- ja dopingepäilyissä on kyse. Ne liittyvät kuitenkin laajaan huume- ja dopingkokonaisuuteen, jossa on useita epäiltyjä. Helsingin Sanomien mukaan yksi kokonaisuudessa epäillyistä on Helvetin enkelien johtaja.