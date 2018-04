Suomalaiset kansanedustajat tapaavat Turkin päättäjiä sotatilanteen kärjistyessä – tavataanko huomenna Erdogan?

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta vierailee parhaillaan Ankarassa. Tiistaina on luvassa poliittisen tason tapaamisia. Suomi aikoo kysyä Turkin näkemyksen Syyrian tilanteesta.

Joukko suomalaisia kansanedustajia haluaa parhaillaan saada käsityksen, miten Turkissa ajatellaan tällä hetkellä rajanaapuri Syyrian tilanteesta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta vierailee Ankarassa, ja tämä on matkan tärkein tavoite.

Vierailu on alkanut jo tänään, mutta huomenna tiistaina ulkoasiainvaliokunnalla on poliittisen tason tapaamisia. Ohjelmaan saattaa kuulua myös tapaaminen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Etukäteen on ilmoitettu, että valiokunta tapaa ainakin Turkin parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja pääoppositiopuolueen varapuheenjohtajan.

– Ohjelmaan on tullut muutoksia, mutta en kommentoi tarkemmin, millaisia, valiokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) totesi maanantaina puhelimessa Lännen Medialle.

Ensimmäinen vierailupäivä maanantai on Vanhasen mukaan informaation keräämistä politiikan ja talouden asioista.

Vanhanen kertoo, että Turkin tavoitteet Pohjois-Syyriassa vaikuttavat varmasti asetelmaan, miten maa analysoi nyt Syyrian tilannetta. Turkilla on menossa sotilasoperaatio Pohjois-Syyriassa kurdijoukkoja vastaan.

– Myös Syyriaan tehty täsmäisku nousee esille. Turkki ilmoitti sunnuntaina, että se tukee kolmen Nato-maan liittouman tekemää iskua, Vanhanen huomauttaa. Turkki on itsekin Nato-maa.

Vanhasen mukaan Turkista on useita huolenaiheita, mutta yksi isoimmista on se, että maassa on vallinnut poikkeustila ja poikkeusolot jo kesästä 2016 alkaen.

– Poikkeustilan vaikutus demokratiaan on iso huoli.

Vanhanen muistuttaa, että Turkki on sekä Suomelle että EU:lle poliittisesti tärkeä maa. Ulkoasiainvaliokunta haluaakin kerätä tietoa nyt mahdollisimman laajasti. Vanhanen korostaa, että valiokunta ei ole matkalla toimijan roolissa.

Turkin ja EU:n suhteet ovat esillä. Vanhasen mukaan EU:n komissio julkistaa tiistaina raportin, jossa päivitetään tilanne Turkin ja EU:n välisistä jäsenyysneuvotteluista.

– EU kertoo, mitä vuoden aikana on tapahtunut. Ei varmasti tule esille myönteistä, Vanhanen ennakoi.

Turkin vierailu päättyy keskiviikkona aamupäivällä.

Matkalle ovat ilmoittautuneet Vanhasen lisäksi kansanedustajat Antti Kaikkonen (kesk.), Tiina Elovaara (sin.), Pekka Haavisto (vihr.), Susanna Huovinen (sd.), Stefan Wallin (r.) ja Tom Packalén (ps.).

