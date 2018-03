Suomalaisen startupin astronauttisovellus voi sinkauttaa parhaan käyttäjän avaruuteen – julkaisu ensi viikolla

Kela: Naisten on helpompaa täyttää aktiivimallin ehdot kuin miesten

Aktiivimallin ehtoa työhön osallistumisesta on erityisen vaikeata täyttää, jos on vanhempi mies, arvioi Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen blogissaan. Nuorille naisille ehdon täyttäminen on helpompaa.